В парке Шевченко в Одессе установят камеры видеонаблюдения — сколько заплатят

Камера видеонаблюдения. Фото: pipl.ua

Коммунальное учреждение "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр-077)" объявило тендер на закупку камер видеонаблюдения. Ими планируют оборудовать городскую Аллею Славы. Стартовая цена — 585,5 тыс. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот

Что покупают

Речь идет об 11 камерах Hikvision, а также картах памяти к ним, маршрутизаторах, коммутаторах, модулях и средствах защиты от перенапряжения. Кроме того, планируется закупить 550 метров кабеля. Оборудование должны передать не позднее 25 декабря. Камеры установят на Аллее Славы в парке Шевченко.

Торги намечены на 19 ноября.

Другие дорогие тендеры в Одесской области

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