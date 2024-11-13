У парку Шевченка в Одесі встановлять камери відеоспостереження — скільки заплатять

Камера відеоспостереження. Фото: pipl.ua

Комунальна установа "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр-077)" оголосив тендер на закупівлю камер відеоспостереження. Ними планують обладнати міську Алею Слави. Стартова ціна — 585,5 тис. грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що купують

Йдеться про 11 камер Hikvision, а також карти пам'яті до них, маршрутизатори, комутатори, модулі та засоби захисту від перенапруги. Крім того, планують закупити 550 метрів кабелю. Обладнання мають передати не пізніше 25 грудня. Камери встановлять на Алеї Слави у парку Шевченка.

Торги призначені на 19 листопада.

Інші дорогі тендери на Одещині

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