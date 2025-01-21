В Одесской области нашли тело погибшего человека: подробности

Водоворот в приграничной полосе украинско-молдавской границы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В конце декабря 2024 года пограничники в Одесской области обнаружили человеческие останки вблизи границы с Молдовой. По предварительным данным, они пролежали там с августа-сентября прошлого года.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

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Останки обнаружили пограничники во время обустройства противотранспортного рва в Болградском районе. От тела остались лишь фрагменты: две ноги без левой стопы, тазовый пояс, череп, несколько ребер и части рук. Рядом лежали джинсовые шорты, остатки нижнего белья и сумка с документами на имя уроженца Харьковской области, который с сентября 2023 года находился в розыске как без вести пропавший.

Кроме того, в сумке нашли загранпаспорт, повестку, направление на рентген, кредитные карты, 200 долларов и мобильный телефон. Следователи квалифицировали произошедшее как несчастный случай и сейчас выясняют обстоятельства гибели.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который убил собственного отца.