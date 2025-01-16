Під Одесою чоловік вбив батька через собаку

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Фото: поліція Одеської області

У Таїрівській селищній громаді 48-річний чоловік зарізав рідного батька. Причиною вбивства стала смерть собаки. Тепер підозрюваному загрожує великий тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 16 січня.

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Про смерть 72-річного батька повідомив сам підозрюваний. Він викликав "швидку" і сказав, що буцімто знайшов того на дивані без ознак життя. Медики знайшли на тілі померлого ножові поранення й звернулися до правоохоронців.

Зрештою, син зізнався у скоєному. Він розповів, що просив батька купити ліки для собаки. Той не зробив цього, через що хвостатий улюбленець помер. Це обурило чоловіка. Він дочекався, поки старий засне, а потім декілька разів вдарив його ножем у спину та груди. Після цього підозрюваний помив знаряддя злочину й сховав під матрацом.

Що загрожує меснику

Сина затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин карається ув'язненням строком до п'ятнадцяти років. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали місцевого мешканця. Він зарізав власного батька й сховався від правоохоронців у гаражі. Також на Одещині чоловік забив до смерті кривдника своєї падчерки.