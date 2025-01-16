Под Одессой мужчина убил отца из-за собаки

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Фото: полиция Одесской области

В Таировской поселковой громаде 48-летний мужчина зарезал родного отца. Причиной убийства стала смерть собаки. Теперь подозреваемому грозит большой тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 16 января.

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Отомстил за собаку

О смерти 72-летнего отца сообщил сам подозреваемый. Он вызвал "скорую" и сказал, что якобы нашел того на диване без признаков жизни. Медики нашли на теле умершего ножевые ранения и обратились к правоохранителям.

В конце концов, сын признался в содеянном. Он рассказал, что просил отца купить лекарства для собаки. Тот не сделал этого, в результате хвостатый любимец умер. Это возмутило мужчину. Он дождался, пока старик уснет, а затем несколько раз ударил его ножом в спину и грудь. После этого подозреваемый помыл орудие преступления и спрятал под матрасом.

Что грозит мстителю

Сына задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление наказывается заключением сроком до пятнадцати лет. Сейчас задержанный находится под стражей.

Напомним, в Одессе задержали местного жителя. Он зарезал собственного отца и скрылся от правоохранителей в гараже. Также в Одесской области мужчина забил до смерти обидчика своей падчерицы.