В Одеській області знайшли тіло загиблої людини: подробиці

В одеському прикордонні виявили людські рештки
Наприкінці грудня 2024 року прикордонники на Одещині виявили людські останки поблизу кордону з Молдовою. За попередніми даними, вони пролежали там з серпня-вересня минулого року.
Про це пише одеське видання "Думська".
Що відомо про інцидент
Останки виявили прикордонники під час облаштування протитранспортного рову в Болградському районі. Від тіла залишилися лише фрагменти: дві ноги без лівої стопи, тазовий пояс, череп, кілька ребер і частини рук. Поруч лежали джинсові шорти, рештки спідньої білизни та сумка з документами на ім’я уродженця Харківської області, який із вересня 2023 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Крім того, у сумці знайшли закордонний паспорт, повістку, направлення на рентген, кредитні картки, 200 доларів і мобільний телефон. Слідчі кваліфікували подію як нещасний випадок і наразі з’ясовують обставини загибелі.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який вбив власного батька.
Також ми писали, що в Одесі затримали місцевого мешканця. Він зарізав власного батька й сховався від правоохоронців у гаражі.
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