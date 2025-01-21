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В одеському прикордонні виявили людські рештки

21 січня 2025 13:57
Рвачова Анастасія - редактор
В Одеській області знайшли тіло загиблої людини: подробиці
Вир у прикордонній смузі українського-молдавського кордону. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Наприкінці грудня 2024 року прикордонники на Одещині виявили людські останки поблизу кордону з Молдовою. За попередніми даними, вони пролежали там з серпня-вересня минулого року.

Про це пише одеське видання "Думська"

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Останки виявили прикордонники під час облаштування протитранспортного рову в Болградському районі. Від тіла залишилися лише фрагменти: дві ноги без лівої стопи, тазовий пояс, череп, кілька ребер і частини рук. Поруч лежали джинсові шорти, рештки спідньої білизни та сумка з документами на ім’я уродженця Харківської області, який із вересня 2023 року перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Крім того, у сумці знайшли закордонний паспорт, повістку, направлення на рентген, кредитні картки, 200 доларів і мобільний телефон. Слідчі кваліфікували подію як нещасний випадок і наразі з’ясовують обставини загибелі.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який вбив власного батька. 

Також ми писали, що в Одесі затримали місцевого мешканця. Він зарізав власного батька й сховався від правоохоронців у гаражі. 

Одеса прикордонники Одеська область Кримінал Новини Одеси інцидент тіло

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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