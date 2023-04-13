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В Одесском районе жители отказываются плести маскировочные сетки за деньги

13 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесском районе жители отказываются плести маскировочные сетки за деньги
Аркадий Мкртичян, заместитель начальника Одесской районной военной администрации. Фото Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жители Одесского района отказываются от плетения маскировочных сеток за деньги, несмотря на предложения местных властных структур. Людей возмутило такое предложение, ведь это волонтерская деятельность, а не работа.

Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной военной администрации Аркадий Мкртичян.

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Государственная программа "Армия восстановления" предусматривает плетение маскировочных сеток волонтерами из местных общин. Однако представители центра занятости местного района предлагали жильцам деньги за эту работу. Однако местные жители отказались от этого предложения.

"В каждой общине, в каждом населенном пункте есть волонтеры плетущие маскировочные сетки. Когда у нас была встреча в Авангарде с ВПЛ, представитель центра занятости предложил плести сетки за деньги. И мы получили в ответ очень много негатива на это предложение. Потому что эти люди плетут сетки именно как волонтеры. Да, им нужны деньги, но не за то, что они плетут сетки. Но это волонтеры, они это делают от души, и потому отказываются от денег", — рассказал Аркадий Мкртичян.

Напомним, в Одесской области передали 12 км сеток радиотехнической бригаде им. Богдана Хмельницкого Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Из изъятых браконьерских орудий будут созданы маскировочные сетки для обеспечения нужд подразделений бригады.

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