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В Одеському районі мешканці відмовляються плести маскувальні сітки за гроші

13 квітня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеському районі мешканці відмовляються плести маскувальні сітки за гроші
Люди плетуть маскувальні сітки. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканці Одеського району відмовляються від плетіння маскувальних сіток за гроші, попри пропозиції місцевих владних структур. Людей обурила така пропозиція, адже це волонтерська діяльність, а не робота.

Про це повідомив заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Аркадій Мкртичян.

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Державна програма "Армія відновлення" передбачає плетіння маскувальних сіток волонтерами з місцевих громад. Однак, представники центру зайнятості місцевого району пропонували мешканцям гроші за цю роботу. Проте місцеві жителі відмовилися від цієї пропозиції.

"В кожній громаді, в кожному населеному пункті є волонтери які плетуть маскувальні сітки. Коли у нас була зустріч в Авангарді з ВПО, представник центру зайнятості запропонував плести сітки за гроші. І ми отримали у відповідь дуже багато негативу на цю пропозицію. Тому що ці люди плетуть сітки саме як волонтери. Так, їм потрібні гроші, але не за те, що вони плетуть сітки. Але це волонтери, вони це роблять від душі, і тому відмовляються від грошей", — розповів Аркадій Мкртичян.

Нагадаємо, на Одещині передали 12 км сіток радіотехнічній бригаді ім. Богдана Хмельницького Повітряних Сил Збройних Сил України. З вилучених браконьєрських знарядь будуть створені маскувальні сітки для забезпечення потреб підрозділів бригади.

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