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Одеські волонтери плетуть сітки перед будівлею податкової

30 березня 2023 17:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Волонтери залишились без приміщення
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандал навколо волонтерського центру в Одесі набирає обертів. Люди прийшли до будівлі обласної податкової та почали плести сітки прямо на вулиці. 

Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"Наші волонтери плетуть маскувальні сітки просто на вулиці перед будівлею. Виселити волонтерів з приміщення, заборонити їм плести маскування, надсилати тітушок та вивозити речі у невідомому напрямку — ось формула перемоги від Діденка. Ганьба", — йдеться в дописі. 

Скандальний волонтерський центр

Волонтерів два дні поспіль не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.

До поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери їх не впускають. 

Людей виставили за двері  видавництва "Чорномор’я" й натомість запропонували приміщення в Одеському палаці спорту. Волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада.

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