Одеські волонтери плетуть сітки перед будівлею податкової

Волонтери залишились без приміщення

Скандал навколо волонтерського центру в Одесі набирає обертів. Люди прийшли до будівлі обласної податкової та почали плести сітки прямо на вулиці.

Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Наші волонтери плетуть маскувальні сітки просто на вулиці перед будівлею. Виселити волонтерів з приміщення, заборонити їм плести маскування, надсилати тітушок та вивозити речі у невідомому напрямку — ось формула перемоги від Діденка. Ганьба", — йдеться в дописі.

Скандальний волонтерський центр

Волонтерів два дні поспіль не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.

До поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери їх не впускають.

Людей виставили за двері видавництва "Чорномор’я" й натомість запропонували приміщення в Одеському палаці спорту. Волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада.