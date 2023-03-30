Одеські волонтери плетуть сітки перед будівлею податкової
Скандал навколо волонтерського центру в Одесі набирає обертів. Люди прийшли до будівлі обласної податкової та почали плести сітки прямо на вулиці.
Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
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"Наші волонтери плетуть маскувальні сітки просто на вулиці перед будівлею. Виселити волонтерів з приміщення, заборонити їм плести маскування, надсилати тітушок та вивозити речі у невідомому напрямку — ось формула перемоги від Діденка. Ганьба", — йдеться в дописі.
Скандальний волонтерський центр
Волонтерів два дні поспіль не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.
До поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери їх не впускають.
Людей виставили за двері видавництва "Чорномор’я" й натомість запропонували приміщення в Одеському палаці спорту. Волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада.