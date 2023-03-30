Одесские волонтеры плетут сетки перед зданием налоговой

Волонтеры остались без помещения

Скандал вокруг волонтерского центра в Одессе набирает обороты. Люди пришли в здание областной налоговой и начали плести сетки прямо на улице.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Наши волонтеры плетут маскировочные сетки прямо на улице перед зданием. Выселить волонтеров из помещения, запретить им плести маскировку, отправлять "титушек" и вывозить вещи в неизвестном направлении — вот формула победы от Диденко. Позор", — говорится в сообщении.

Скандальный волонтерский центр

Волонтеров два дня подряд не пускали в здание "Издательство "Черноморье"". В облсовете отмечают, что "Гончаренко центр" за год так и не заключил договор аренды помещения. Тем временем в ОО отмечают, что до 1 апреля имеют все законные права там В ходе конфликта один из охранников получил сотрясение мозга, а депутату городского совета угрожали "переломить ноги". Подробности в материале.

В полицию поступило сразу два заявления по поводу конфликтной ситуации в здании издательства "Черноморье". Дирекция отметила, что общественная организация без документов использует помещение, а волонтеры их не впускают.

Людей выставили за двери издательства "Черноморье" и предложили помещение в Одесском дворце спорта. Волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет.