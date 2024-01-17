В Одесском районе планируют открыть зеленый туризм на водоемах

Люди плавают на байдарках. Фото: pixabay

Беляевская община планирует открыть зеленый туризм на берегу Днестра в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Кроме того, рассматривается вопрос выхода в Турунчук на лодках и байдарках.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.

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По его словам, владельцы маломерных судов, имеющих лицензию и ТО на плавсредство, могут приобщаться к общинам в осуществлении экоотдыха реками Одесчины.

"Маршрут при этом четко определен и согласован", — отметил Гринчак.

Кроме того, обсуждается вопрос выхода частных маломерных судов на воду, однако пока нет средств безопасности для движения вблизи государственных границ.

"Главное в сегодняшних условиях — решение подобных вопросов исключительно в правовом поле и с учетом ситуации безопасности", — добавил глава Одесского РВА.

Напомним, дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.