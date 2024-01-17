В Одеському районі планують відкрити зелений туризм на водоймах
Біляївська громада планує відкрити зелений туризм на березі Дністра, у межах Нижньодністровського національного природного парку. Крім того, розглядається питання виходу до Турунчука на човнах та байдарках.
Про це повідомив голова Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак.
За його словами, власники маломірних суден, які мають ліцензію та ТО на плавзасіб можуть долучатися до громад у здійсненні ековідпочинку річками Одещини.
"Маршрут при цьому є чітко визначеним та погодженим", — зазначив Гринчак.
Крім того, обговорюється питання щодо виходу приватних маломірних суден на воду, однак наразі немає засобів безпеки для руху поблизу державних кордонів.
"Головне в умовах сьогодення — вирішення подібних питань виключно в правовому полі та з урахуванням безпекової ситуації", — додав голова Одеської РВА.
Нагадаємо, дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.
Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.
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