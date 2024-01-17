В Одеському районі планують відкрити зелений туризм на водоймах

Люди плавають на байдарках. Фото: pixabay

Біляївська громада планує відкрити зелений туризм на березі Дністра, у межах Нижньодністровського національного природного парку. Крім того, розглядається питання виходу до Турунчука на човнах та байдарках.

Про це повідомив голова Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак.

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За його словами, власники маломірних суден, які мають ліцензію та ТО на плавзасіб можуть долучатися до громад у здійсненні ековідпочинку річками Одещини.

"Маршрут при цьому є чітко визначеним та погодженим", — зазначив Гринчак.

Крім того, обговорюється питання щодо виходу приватних маломірних суден на воду, однак наразі немає засобів безпеки для руху поблизу державних кордонів.

"Головне в умовах сьогодення — вирішення подібних питань виключно в правовому полі та з урахуванням безпекової ситуації", — додав голова Одеської РВА.

Нагадаємо, дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.