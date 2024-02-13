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В Одесском зоопарке выбрали пару года — кто ею стал

13 февраля 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском зоопарке выбрали пару года — кто ею стал
Время года от Одесского зоопарка. Фото: КУ "Одесский зоопарк"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По случаю Дня святого Валентина одесситы выбрали самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего было представлено 9 кандидатов.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

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Что известно о победителях

По результатам голосования, одесситы романтической парой 2024 года избрали овец. А всего за первенство соревновались девять пар зверей, среди которых: львы, верблюды, бараны, лебеди и гуси, фламинго, попугаи Корелла, утки и рыбы Цихлазомы. Однако овечки обрели 401 симпатию от подписчиков.

"Конкурс "Пара года 2024" завершился. Победителями в этом году стала пара овец. 14 февраля в 12:00 приглашаем всех в Одесский зоопарк посмотреть на награждения победителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в зверинце ко Дню святого Валентина открыли фотозону. Каждый посетитель может сделать себе хорошие фотографии в романтической атмосфере.

Напомним, 24 января работники Одесского зоопарка выпустили на свободу на черноморской переправе двух белых лебедей. Птицы были среди животных, которых волонтеры спасли из зоны боевых действий.

Также мы писали, что дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

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