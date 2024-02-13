В Одесском зоопарке выбрали пару года — кто ею стал

Время года от Одесского зоопарка. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

По случаю Дня святого Валентина одесситы выбрали самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего было представлено 9 кандидатов.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

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Что известно о победителях

По результатам голосования, одесситы романтической парой 2024 года избрали овец. А всего за первенство соревновались девять пар зверей, среди которых: львы, верблюды, бараны, лебеди и гуси, фламинго, попугаи Корелла, утки и рыбы Цихлазомы. Однако овечки обрели 401 симпатию от подписчиков.

"Конкурс "Пара года 2024" завершился. Победителями в этом году стала пара овец. 14 февраля в 12:00 приглашаем всех в Одесский зоопарк посмотреть на награждения победителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в зверинце ко Дню святого Валентина открыли фотозону. Каждый посетитель может сделать себе хорошие фотографии в романтической атмосфере.

Напомним, 24 января работники Одесского зоопарка выпустили на свободу на черноморской переправе двух белых лебедей. Птицы были среди животных, которых волонтеры спасли из зоны боевых действий.

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