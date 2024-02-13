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В Одеському зоопарку обрали пару року — хто нею став

13 лютого 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеському зоопарку обрали пару року — хто нею став
Пара року від Одеського зоопарку. Фото: КУ "Одеський зоопарк"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З нагоди Дня святого Валентина одесити обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Загалом було представлено 9 кандидатів. 

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

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Що відомо про переможців

За результатами голосування, одесити найромантичнішою парою 2024 року обрали овець. А загалом за першість змагалися дев'ять пар звірів, серед яких: леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми. Однак овечки набрали 401 симпатію від підписників.

"Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. 14 лютого о 12:00 запрошуємо всіх до Одеського зоопарку подивитися на нагородження переможців", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у звіринці до Дня святого Валентина відкрили фотозону. Кожен відвідувач може зробити собі гарні світлини у романтичній атмосфері. 

Нагадаємо, 24 січня працівники Одеського зоопарку випустили на волю на чорноморській переправі двох білих лебедів. Птахи були серед тих тварин, яких волонтери врятували з зони бойових дій. 

Також ми писали, що дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

Одеса
Одеська область
зоопарк
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