В Одеському зоопарку обрали пару року — хто нею став
З нагоди Дня святого Валентина одесити обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Загалом було представлено 9 кандидатів.
Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".
Що відомо про переможців
За результатами голосування, одесити найромантичнішою парою 2024 року обрали овець. А загалом за першість змагалися дев'ять пар звірів, серед яких: леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми. Однак овечки набрали 401 симпатію від підписників.
"Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. 14 лютого о 12:00 запрошуємо всіх до Одеського зоопарку подивитися на нагородження переможців", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у звіринці до Дня святого Валентина відкрили фотозону. Кожен відвідувач може зробити собі гарні світлини у романтичній атмосфері.
Нагадаємо, 24 січня працівники Одеського зоопарку випустили на волю на чорноморській переправі двох білих лебедів. Птахи були серед тих тварин, яких волонтери врятували з зони бойових дій.
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