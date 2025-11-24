Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе поймали судью и адвоката на схеме — детали

В Одессе поймали судью и адвоката на схеме — детали

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 10:46
обновлено: 11:15
СБУ и НАБУ разоблачили взяточничество судьи и адвоката в Одессе
Задержание адвоката и судьи. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе судья и адвокат требовали деньги за принятие выгодного решения по гражданскому делу. Фигурантов задержали после передачи последней части взятки. Им уже объявлено о подозрении, продолжается расследование.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, одесский судья и местный адвокат предложили ответчику по гражданскому делу "договориться" о нужном постановлении одного из районных судов. Стоимость услуги они оценили в 10 тысяч долларов. План предусматривал разделение суммы на две части: первый "аванс" до рассмотрения дела, а вторую — непосредственно перед принятием решения. Правоохранители задокументировали передачу средств и задержали участников схемы после получения последней части.

Что грозит

Фигурантам инкриминируют покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а расследование продолжается, чтобы установить всех причастных. За такие действия предусмотрено наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который за взятку сделал фальшивые документы. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили коррупционную схему для военнообязанных.

Одесса коррупция взятка Одесская область Новости Одессы сбу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации