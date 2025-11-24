СБУ и НАБУ разоблачили взяточничество судьи и адвоката в Одессе

Задержание адвоката и судьи. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе судья и адвокат требовали деньги за принятие выгодного решения по гражданскому делу. Фигурантов задержали после передачи последней части взятки. Им уже объявлено о подозрении, продолжается расследование.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, одесский судья и местный адвокат предложили ответчику по гражданскому делу "договориться" о нужном постановлении одного из районных судов. Стоимость услуги они оценили в 10 тысяч долларов. План предусматривал разделение суммы на две части: первый "аванс" до рассмотрения дела, а вторую — непосредственно перед принятием решения. Правоохранители задокументировали передачу средств и задержали участников схемы после получения последней части.

Что грозит

Фигурантам инкриминируют покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а расследование продолжается, чтобы установить всех причастных. За такие действия предусмотрено наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который за взятку сделал фальшивые документы. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили коррупционную схему для военнообязанных.