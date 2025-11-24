Відео
Головна Одеса В Одесі спіймали суддю й адвоката на схемі — деталі

В Одесі спіймали суддю й адвоката на схемі — деталі

Дата публікації: 24 листопада 2025 10:46
Оновлено: 11:15
СБУ і НАБУ викрили хабарництво судді та адвокатки в Одесі
Затримання адвоката та судді. Фото: Служба безпеки України

В Одесі суддя та адвокатка вимагали гроші за ухвалення вигідного рішення у цивільній справі. Фігурантів затримали після передачі останньої частини хабаря. Їм уже оголошено про підозру, триває розслідування.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, одеський суддя та місцева адвокатка запропонували відповідачу у цивільній справі "домовитися" про потрібну ухвалу одного з районних судів. Вартість послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів. План передбачав поділ суми на дві частини: перший "аванс" до розгляду справи, а другу — безпосередньо перед ухваленням рішення. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали учасників схеми після отримання останньої частини.

Що загрожує

Фігурантам інкримінують замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про запобіжний захід, а розслідування триває, щоб встановити всіх причетних. За такі дії передбачено покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який за хабар зробив фальшиві документи. Також ми писали, що на Одещині викрили корупційну схему для військовозабов'язаних.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
