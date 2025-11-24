СБУ і НАБУ викрили хабарництво судді та адвокатки в Одесі

Затримання адвоката та судді. Фото: Служба безпеки України

В Одесі суддя та адвокатка вимагали гроші за ухвалення вигідного рішення у цивільній справі. Фігурантів затримали після передачі останньої частини хабаря. Їм уже оголошено про підозру, триває розслідування.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Деталі схеми

За даними слідства, одеський суддя та місцева адвокатка запропонували відповідачу у цивільній справі "домовитися" про потрібну ухвалу одного з районних судів. Вартість послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів. План передбачав поділ суми на дві частини: перший "аванс" до розгляду справи, а другу — безпосередньо перед ухваленням рішення. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали учасників схеми після отримання останньої частини.

Що загрожує

Фігурантам інкримінують замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про запобіжний захід, а розслідування триває, щоб встановити всіх причетних. За такі дії передбачено покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

