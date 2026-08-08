В Одессе арестованный отель хотят передать для проживания ВПЛ

Гостиничный комплекс "Одесса". Фото: ok-odessa.com

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе впервые в Украине планируют использовать арестованный отель для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Пилотным объектом может стать гостиничный комплекс "ОК Одесса", который находится в ведении АРМА. Если проект будет реализован, он сможет принять до 700 переселенцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выездное заседание межфракционного депутатского объединения "Защита прав ВПЛ и других пострадавших от российской агрессии".

Первый пилотный проект в Украине

В отеле насчитывается 175 номеров, где смогут временно проживать до 700 внутренне перемещенных лиц. В АРМА также отмечают, что в дальнейшем аналогичный механизм могут применить и к другим арестованным объектам. По предварительным оценкам, это позволит обеспечить жильем более 4 тысяч человек.

Кроме того, участники заседания обсудили расширение социальной поддержки переселенцев, создание безбарьерной среды для ветеранов и другие гуманитарные инициативы.

Чем известен этот отель

Гостиничный комплекс "ОК Одесса" расположен по адресу: улица Генуэзская, 5, в курортном районе Аркадия. Это один из крупнейших бизнес-отелей города, который после полной реконструкции в 2012 году стал популярной площадкой для проведения конференций, форумов, выставок и концертов.

Комплекс располагает 175 номерами, банкет-холлом с семью залами, концертным залом вместимостью почти 1000 человек, рестораном, укрытием и собственной парковкой. Именно благодаря большому номерному фонду его и рассматривают как один из наиболее подходящих объектов для временного размещения переселенцев.

Почему отель оказался под арестом

После начала полномасштабной войны отель был передан в управление Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по решению суда в рамках уголовного производства. По данным агентства, комплекс входит в перечень одесских отелей, арестованных в связи с расследованием в отношении их фактических владельцев, которые могут быть связаны с РФ.

Сейчас АРМА готовит объект к передаче в управление на открытом конкурсе. При этом агентство предлагает закрепить за будущим управляющим обязанность резервировать часть номерного фонда для проживания внутренне перемещенных лиц. Если это решение будет реализовано, "ОК Одесса" станет первым в Украине арестованным активом, который будет использоваться не только для получения дохода государством, но и для обеспечения жильем людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области планируют создать агрогород для переселенцев из Донецкой области. Идея предусматривает не только строительство жилья, но и создание условий для работы и полноценной жизни. На территории планируется разместить социальные, производственные и логистические объекты. Проект призван помочь людям адаптироваться на новом месте и одновременно поддержать развитие местного аграрного сектора.

Также Новини.LIVE сообщали, что с целью обеспечения доступа к полной информации о различных видах бесплатной помощи в Одессе был создан Справочник для внутренне перемещенных лиц. Этот справочник содержит QR-код, который позволяет быстро получить необходимую информацию. Реклама Справочника для ВПЛ и его QR-кода размещена на рекламных площадях города.