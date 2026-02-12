Обстрел Одессы: перебои с теплом и водой: перебои с теплом и водой

Котельная в Одессе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

После ночного обстрела Одессы часть города осталась без света, воды и тепла. Самая сложная ситуация — в Киевском, Хаджибейском и части Приморского районов. Две квартальные котельные временно не работают, водоснабжение подается с ограничениями. Городские службы ликвидируют последствия атаки и ждут решений энергетиков.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Ситуация с теплом

Ночная атака по объектам критической инфраструктуры Одессы вызвала перебои в работе систем жизнеобеспечения. Об этом в ходе заседания исполкома сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк. По его словам, энергетикам ночью удалось запитать ключевые объекты, в частности предприятие "Теплоснабжение города Одессы". В то же время из-за гидроударов пока не работают две квартальные котельные — "Южная-1" и "Школьная".

"Аварийные бригады проводят ремонтные работы, чтобы оперативно их запустить. Электроснабжение на котельные подается, но из-за аварии они временно не генерируют тепло", — пояснил Леонид Гребенюк.

Ситуация с водой

Также зафиксированы проблемы с водоснабжением. Из-за отсутствия электроэнергии на водонасосной станции "Южная" подачу воды ограничили в Киевском и Хаджибейском районах, а также в части Приморского. В отдельных микрорайонах вода отсутствует полностью.

"Определены адреса, где сейчас осуществляется подвоз воды для населения", - добавил чиновник.

Газоснабжение, по информации городских властей, работает в штатном режиме. Параллельно коммунальные службы закрывают выбитые окна и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Напомним, одесситы рассказали о ночной атаке на Одессу. У горожан уничтожено жилье, авто и бизнес. На месте продолжается ликвидация последствий.

Также мы писали о том, что у части города отсутствует водоснабжение. В городе организовали подвоз воды. Новини.LIVE опубликовали адреса точек с водовозами и бюветов в городе.