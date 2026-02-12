Обстріл Одеси: перебої з теплом і водою

Котельня в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічного обстрілу Одеси частина міста залишилася без світла, води та тепла. Найскладніша ситуація — у Київському, Хаджибейському та частині Приморського районів. Дві квартальні котельні тимчасово не працюють, водопостачання подається з обмеженнями. Міські служби ліквідовують наслідки атаки та чекають рішень енергетиків.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Ситуація з теплом

Нічна атака по об’єктах критичної інфраструктури Одеси спричинила перебої у роботі систем життєзабезпечення. Про це під час засідання виконкому повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк. За його словами, енергетикам уночі вдалося заживити ключові об’єкти, зокрема підприємство "Теплопостачання міста Одеси". Водночас через гідроудари наразі не працюють дві квартальні котельні — "Південна-1" та "Шкільна".

"Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, щоб оперативно їх запустити. Електропостачання на котельні подається, але через аварії вони тимчасово не генерують тепло", — пояснив Леонід Гребенюк.

Ситуація з водою

Також зафіксовано проблеми з водопостачанням. Через відсутність електроенергії на водонасосній станції "Південна" подачу води обмежили у Київському та Хаджибейському районах, а також у частині Приморського. В окремих мікрорайонах вода відсутня повністю.

"Визначені адреси, де зараз здійснюється підвіз води для населення", — додав посадовець.

Газопостачання, за інформацією міської влади, працює у штатному режимі. Паралельно комунальні служби закривають вибиті вікна та надають допомогу постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, одесити розповіли про нічну атаку на Одесу. У містян знищено житло, авто та бізнес. На місці триває ліквідація наслідків.

Також ми писали про те, що у частини міста відсутнє водопостачання. У місті огранізували підвіз води. Новини.LIVE опублікували адреси точок з водовозами та бюветів у місті.