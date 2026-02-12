Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі без тепла та води залишилися мешканці двох районів

В Одесі без тепла та води залишилися мешканці двох районів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:28
Обстріл Одеси: перебої з теплом і водою
Котельня в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічного обстрілу Одеси частина міста залишилася без світла, води та тепла. Найскладніша ситуація — у Київському, Хаджибейському та частині Приморського районів. Дві квартальні котельні тимчасово не працюють, водопостачання подається з обмеженнями. Міські служби ліквідовують наслідки атаки та чекають рішень енергетиків.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Ситуація з теплом

Нічна атака по об’єктах критичної інфраструктури Одеси спричинила перебої у роботі систем життєзабезпечення. Про це під час засідання виконкому повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк. За його словами, енергетикам уночі вдалося заживити ключові об’єкти, зокрема підприємство "Теплопостачання міста Одеси". Водночас через гідроудари наразі не працюють дві квартальні котельні — "Південна-1" та "Шкільна".

"Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, щоб оперативно їх запустити. Електропостачання на котельні подається, але через аварії вони тимчасово не генерують тепло", — пояснив Леонід Гребенюк.

Ситуація з водою

Також зафіксовано проблеми з водопостачанням. Через відсутність електроенергії на водонасосній станції "Південна" подачу води обмежили у Київському та Хаджибейському районах, а також у частині Приморського. В окремих мікрорайонах вода відсутня повністю.

"Визначені адреси, де зараз здійснюється підвіз води для населення", — додав посадовець.

Газопостачання, за інформацією міської влади, працює у штатному режимі. Паралельно комунальні служби закривають вибиті вікна та надають допомогу постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, одесити розповіли про нічну атаку на Одесу. У містян знищено житло, авто та бізнес. На місці триває ліквідація наслідків.

Також ми писали про те, що у частини міста відсутнє водопостачання. У місті огранізували підвіз води. Новини.LIVE опублікували адреси точок з водовозами та бюветів у місті.

Одеса Одеська область водопостачання теплопостачання Новини Одеси атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації