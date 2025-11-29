Смерть курсанта в Одессе: расследование и версии очевидцев

Здание одесской Военной академии. Фото иллюстративное: facebook.com/VAOdesa

В Военной академии Одессы погиб первокурсник. Его 26 ноября обнаружили за пределами расположения подразделения повешенным. Правоохранители назвали предварительную квалификацию — самоубийство, однако проверяют и версию возможного превышения служебных полномочий.

Об этом сообщили в Военной академии города Одессы.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Военной академии. Фото: скриншот из Facebook

Официальная позиция Военной академии

"26 ноября 2025 года произошел трагический инцидент. Один из курсантов — первокурсник Павел С. — был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В заведении сообщили, что сразу после инцидента создали комиссию для служебного расследования. Руководство отмечает, что предварительные результаты уже позволили подготовить ряд кадровых решений, а обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Также известно, что правоохранительные органы определили предварительную квалификацию инцидента как самоубийство, но параллельно проверяют возможность превышения служебных полномочий.

Что пишут вероятные однокурсники

В сети вероятно родственники и однокурсники сообщают, что за день до трагедии парень якобы стал одной из жертв жестоких издевательств со стороны группы сержантов. Люди утверждают, что пятеро военнослужащих заставляли курсантов выполнять унизительные действия, включая употребление пищи с пола и так называемые "карательные задания".

Сообщение об издевательствах над курсантами. Фото: скриншот из Instagram

Сообщение об издевательствах над курсантами. Фото: скриншот из Instagram

По словам очевидцев, кроме Павла, жертвами издевательств могли быть еще двое курсантов.

В сообщениях утверждают, что причиной конфликта стала кража нескольких энергетических напитков в магазине вблизи академии. Пользователи пишут, что после этого руководство ввело коллективное ограничение для всего курса, а отдельные сержанты якобы решили "наказать" причастных собственными методами.

Напомним, в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Позже стало известно, что во время осмотра вещей, подрывник достал гранату и привел ее в действие.