Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе нашли повешенным курсанта Военной академии — детали

В Одессе нашли повешенным курсанта Военной академии — детали

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 11:36
Смерть курсанта в Одессе: расследование и версии очевидцев
Здание одесской Военной академии. Фото иллюстративное: facebook.com/VAOdesa

В Военной академии Одессы погиб первокурсник. Его 26 ноября обнаружили за пределами расположения подразделения повешенным. Правоохранители назвали предварительную квалификацию — самоубийство, однако проверяют и версию возможного превышения служебных полномочий.

Об этом сообщили в Военной академии города Одессы.

Реклама
Читайте также:
В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 1
Сообщение Военной академии. Фото: скриншот из Facebook

Официальная позиция Военной академии

"26 ноября 2025 года произошел трагический инцидент. Один из курсантов — первокурсник Павел С. — был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В заведении сообщили, что сразу после инцидента создали комиссию для служебного расследования. Руководство отмечает, что предварительные результаты уже позволили подготовить ряд кадровых решений, а обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Также известно, что правоохранительные органы определили предварительную квалификацию инцидента как самоубийство, но параллельно проверяют возможность превышения служебных полномочий.

Что пишут вероятные однокурсники

В сети вероятно родственники и однокурсники сообщают, что за день до трагедии парень якобы стал одной из жертв жестоких издевательств со стороны группы сержантов. Люди утверждают, что пятеро военнослужащих заставляли курсантов выполнять унизительные действия, включая употребление пищи с пола и так называемые "карательные задания".

В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 2
Сообщение об издевательствах над курсантами. Фото: скриншот из Instagram
В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 3
Сообщение об издевательствах над курсантами. Фото: скриншот из Instagram

По словам очевидцев, кроме Павла, жертвами издевательств могли быть еще двое курсантов.

В сообщениях утверждают, что причиной конфликта стала кража нескольких энергетических напитков в магазине вблизи академии. Пользователи пишут, что после этого руководство ввело коллективное ограничение для всего курса, а отдельные сержанты якобы решили "наказать" причастных собственными методами.

Напомним, в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Позже стало известно, что во время осмотра вещей, подрывник достал гранату и привел ее в действие.

Одесса смерть Одесская область военные Новости Одессы курсанты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации