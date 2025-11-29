Смерть курсанта в Одесі: розслідування та версії очевидців

Будівля одеської Військової академії. Фото ілюстративне: facebook.com/VAOdesa

У Військовій академії Одеси загинув першокурсник. Його 26 листопада виявили за межами розташування підрозділу повішаним. Правоохоронці назвали попередню кваліфікацію — самогубство, однак перевіряють і версію можливого перевищення службових повноважень.

Про це повідомили у Військовій академії міста Одеси.

Допис Військової академії. Фото: скриншот з Facebook

Офіційна позиція Військової академії

"26 листопада 2025 року стався трагічний інцидент. Один із курсантів — першокурсник Павло С. — був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

У закладі повідомили, що одразу після інциденту створили комісію для службового розслідування. Керівництво зазначає, що попередні результати вже дозволили підготувати низку кадрових рішень, а обставини події продовжують з’ясовувати.

Також відомо, що правоохоронні органи визначили попередню кваліфікацію інциденту як самогубство, але паралельно перевіряють можливість перевищення службових повноважень.

Що пишуть ймовірні однокурсники

У мережі ймовірно родичі та однокурсники повідомляють, що за день до трагедії хлопець нібито став однією з жертв жорстоких знущань з боку групи сержантів. Люди стверджують, що п’ятеро військовослужбовців примушували курсантів виконувати принизливі дії, включно з вживанням їжі з підлоги та так званими "каральними завданнями".

Повідомлення про знущання з курсантів. Фото: скриншот з Instagram

Повідомлення про знущання з курсантів. Фото: скриншот з Instagram

Зі слів очевидців, окрім Павла, жертвами знущань могли бути ще двоє курсантів.

В дописах стверджують, що причиною конфлікту крадіжку кількох енергетичних напоїв у магазині поблизу академії. Користувачі пишуть, що після цього керівництво ввело колективне обмеження для всього курсу, а окремі сержанти начебто вирішили "покарати" причетних власними методами.

