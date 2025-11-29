Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Одеса В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі

В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 11:36
Смерть курсанта в Одесі: розслідування та версії очевидців
Будівля одеської Військової академії. Фото ілюстративне: facebook.com/VAOdesa

У Військовій академії Одеси загинув першокурсник. Його 26 листопада виявили за межами розташування підрозділу повішаним. Правоохоронці назвали попередню кваліфікацію — самогубство, однак перевіряють і версію можливого перевищення службових повноважень. 

Про це повідомили у Військовій академії міста Одеси.

В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 1
Допис Військової академії. Фото: скриншот з Facebook

Офіційна позиція Військової академії

"26 листопада 2025 року стався трагічний інцидент. Один із курсантів — першокурсник Павло С. —  був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

У закладі повідомили, що одразу після інциденту створили комісію для службового розслідування. Керівництво зазначає, що попередні результати вже дозволили підготувати низку кадрових рішень, а обставини події продовжують з’ясовувати.

Також відомо, що правоохоронні органи визначили попередню кваліфікацію інциденту як самогубство, але паралельно перевіряють можливість перевищення службових повноважень. 

Що пишуть ймовірні однокурсники

У мережі ймовірно родичі та однокурсники повідомляють, що за день до трагедії хлопець нібито став однією з жертв жорстоких знущань з боку групи сержантів. Люди стверджують, що п’ятеро військовослужбовців примушували курсантів виконувати принизливі дії, включно з вживанням їжі з підлоги та так званими "каральними завданнями". 

В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 2
Повідомлення про знущання з курсантів. Фото: скриншот з Instagram
В Одесі знайшли повішаним курсанта Військової академії — деталі - фото 3
Повідомлення про знущання з курсантів. Фото: скриншот з Instagram

Зі слів очевидців, окрім Павла, жертвами знущань могли бути ще двоє курсантів.

В дописах стверджують, що причиною конфлікту крадіжку кількох енергетичних напоїв у магазині поблизу академії. Користувачі пишуть, що після цього керівництво ввело колективне обмеження для всього курсу, а окремі сержанти начебто вирішили "покарати" причетних власними методами.

Нагадаємо, в Пересипському районному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух. Пізніше стало відомо, що  під час огляду речей, підривник дістав гранату та привів її в дію.

Одеса смерть Одеська область військові Новини Одеси курсанти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
