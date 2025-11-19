Обновление графиков отключений электроэнергии в Одесской области: ремонт после обстрелов продолжается

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Специалисты энергетических служб Одесской области круглосуточно работают над устранением последствий российских обстрелов, которые вызвали повреждения энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады активно восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее обеспечить стабильное электроснабжение для жителей региона. По состоянию на среду, 19 ноября, в Украине, в частности в Одесской области, обновлены графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Графики света

Сегодня, 19 ноября, в Одесской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии в пределах 2-4 очереди. Ограничения введены из-за последствий ракетных и дроновых атак на инфраструктуру. Продолжительность и количество отключений могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы. По информации ДТЭК, до конца дня для региона предусмотрен следующий график отключений:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Вследствие нестабильной работы местных электросетей могут случаться внезапные аварийные отключения света. В такие периоды фактические отключения могут отличаться от запланированного графика. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией и придерживаться советов по энергосбережению. Специалисты энергетических служб работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Актуальные данные о ходе ремонтов и сроки восстановления публикуются на официальных платформах. При этом действуют графики плановых отключений, ознакомиться с которыми можно на сайтах энергокомпаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

