Оновлення графіків відключень електроенергії на Одещині: ремонт після обстрілів триває

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Фахівці енергетичних служб Одещини цілодобово працюють над усуненням наслідків російських обстрілів, які спричинили пошкодження енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади активно відновлюють мережі, щоб якнайшвидше забезпечити стабільне електропостачання для мешканців регіону. Станом на середу, 19 листопада, в Україні, зокрема в Одеській області, оновлено графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки світла

Сьогодні, 19 листопада, в Одеській області діятимуть погодинні відключення електроенергії в межах 2–4 черги. Обмеження запроваджені через наслідки ракетних і дронових атак на інфраструктуру. Тривалість та кількість відключень можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. За інформацією ДТЕК, до кінця дня для регіону передбачено наступний графік вимкнень:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Унаслідок нестабільної роботи місцевих електромереж можуть траплятися раптові аварійні вимкнення світла. У такі періоди фактичні відключення можуть відрізнятися від запланованого графіка. Мешканців просять ощадно користуватися електроенергією та дотримуватися порад щодо енергозбереження. Фахівці енергетичних служб працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Актуальні дані про хід ремонтів та терміни відновлення публікуються на офіційних платформах. При цьому діють графіки планових вимкнень, ознайомитися з якими можна на сайтах енергокомпаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

