Пункты приема елок в Одессе: адреса по районам

В Одессе откроют пункты приема елок — адреса
В Одессе стартует прием использованных новогодних елок. Специальные площадки откроют во всех районах города. Туда жители могут сдать деревья после праздников вместо того, чтобы выбрасывать их на свалки. Елки переработают экологически безопасно.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Пункты приема елок
После рождественских и новогодних праздников в Одессе начнут работу пункты сбора елок. Площадки будут действовать на базе жилищно-коммунальных предприятий в разных районах города. Горожан призывают приносить деревья без украшений и посторонних материалов. Собранные елки планируют измельчать и использовать для хозяйственных нужд. Такой подход позволяет уменьшить количество отходов и избежать стихийных свалок во дворах и зеленых зонах.
Адреса пунктов приема елок в Одессе
КП "ЖКС "Порто-Франковский":
- просп. Украинских Героев, 4
- ул. Канатная, 19-21
- ул. Большая Арнаутская, 18
- просп. Украинских Героев, 27
- ул. Александра Кутузакия, 28
- ул. Десятого апреля, 2
- ул. Нежинская, 28
- ул. Алексея Маркевича, 4
КП "ЖКС "Фонтанский":
- ул. Малая Арнаутская, 7
- Большая Арнаутская, 83
- ул. Транспортная, 8а
- просп. Леси Украинки, 23/5
- ул. Педагогическая, 46а
- ул. Тираспольская, 13
КП "ЖКС "Хмельницкий":
- ул. Балковская, 199
- Средняя, 47
- Болгарская, 16
- ул. Богдана Хмельницкого, 64
КП "ЖКС "Черемушки":
- ул. Евгения Танцюры, 76
- ул. Космонавтов, 68
- Ивана и Юрия Лип, 38а
КП "ЖКС" Вузовский ":
- ул. Научная, 52/2а
- ул. Варненская, 5/2
- просп. Небесной Сотни, 4
- ул. Героев Крут, 3
КП "ЖКС "Черноморский":
- просп. Небесной Сотни, 83
- ул. Академика Королева, 63а
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а
КП "ЖКС "Пересыпский":
- ул. Атамана Чепиги, 9
- ул. Трусовская, 6
КК "КЛЕВЕР":
- ул. Ярослава Баиса, 20
- Академика Заболотного, 12
- ул. Марсельская, 5
- ул. Лузановская, 67
- ул. Черноморского казачества, 167
Напомним, мы сообщали о том, как в Одессе праздновали Рождество. Также мы писали о том, что происходило в городе на Маланку.
Читайте Новини.LIVE!