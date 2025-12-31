Пункти прийому ялинок в Одесі: адреси по районах

Ялинки в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стартує прийом використаних новорічних ялинок. Спеціальні майданчики відкриють у всіх районах міста. Туди мешканці можуть здати дерева після свят замість того, щоб викидати їх на смітники. Ялинки перероблять екологічно безпечно.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Пункти прийому ялинок

Після різдвяних і новорічних свят в Одесі розпочнуть роботу пункти збору ялинок. Майданчики діятимуть на базі житлово-комунальних підприємств у різних районах міста. Містян закликають приносити дерева без прикрас і сторонніх матеріалів. Зібрані ялинки планують подрібнювати та використовувати для господарських потреб. Такий підхід дозволяє зменшити кількість відходів і уникнути стихійних звалищ у дворах та зелених зонах.

Адреси пунктів прийому ялинок в Одесі

КП "ЖКС "Порто-Франківський":

просп. Українських Героїв, 4

вул. Канатна, 19–21

вул. Велика Арнаутська, 18

просп. Українських Героїв, 27

вул. Олександра Кутузакія, 28

вул. Десятого квітня, 2

вул. Ніжинська, 28

вул. Олексія Маркевича, 4

КП "ЖКС "Фонтанський":

вул. Мала Арнаутська, 7

вул. Велика Арнаутська, 83

вул. Транспортна, 8а

просп. Лесі Українки, 23/5

вул. Педагогічна, 46а

вул. Тираспольська, 13

КП "ЖКС "Хмельницький":

вул. Балківська, 199

вул. Середня, 47

вул. Болгарська, 16

вул. Богдана Хмельницького, 64

КП "ЖКС "Черемушки":

вул. Євгена Танцюри, 76

вул. Космонавтів, 68

вул. Івана та Юрія Лип, 38а

КП "ЖКС "Вузівський":

вул. Наукова, 52/2а

вул. Варненська, 5/2

просп. Небесної Сотні, 4

вул. Героїв Крут, 3

КП "ЖКС "Чорноморський":

просп. Небесної Сотні, 83

вул. Академіка Корольова, 63а

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в

просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а

КП "ЖКС "Пересипський":

вул. Отамана Чепіги, 9

вул. Трусівська, 6

КК "КЛЕВЕР":

вул. Ярослава Баїса, 20

вул. Академіка Заболотного, 12

вул. Марсельська, 5

вул. Лузанівська, 67

вул. Чорноморського козацтва, 167

