Головна Одеса В Одесі відкриють пункти прийому ялинок — адреси

В Одесі відкриють пункти прийому ялинок — адреси

Дата публікації: 31 грудня 2025 15:27
Пункти прийому ялинок в Одесі: адреси по районах
Ялинки в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стартує прийом використаних новорічних ялинок. Спеціальні майданчики відкриють у всіх районах міста. Туди мешканці можуть здати дерева після свят замість того, щоб викидати їх на смітники. Ялинки перероблять екологічно безпечно.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Пункти прийому ялинок

Після різдвяних і новорічних свят в Одесі розпочнуть роботу пункти збору ялинок. Майданчики діятимуть на базі житлово-комунальних підприємств у різних районах міста. Містян закликають приносити дерева без прикрас і сторонніх матеріалів. Зібрані ялинки планують подрібнювати та використовувати для господарських потреб. Такий підхід дозволяє зменшити кількість відходів і уникнути стихійних звалищ у дворах та зелених зонах.

Адреси пунктів прийому ялинок в Одесі

КП "ЖКС "Порто-Франківський":

  • просп. Українських Героїв, 4
  • вул. Канатна, 19–21 
  • вул. Велика Арнаутська, 18
  • просп. Українських Героїв, 27
  • вул. Олександра Кутузакія, 28
  • вул. Десятого квітня, 2 
  • вул. Ніжинська, 28
  • вул. Олексія Маркевича, 4

КП "ЖКС "Фонтанський":

  • вул. Мала Арнаутська, 7
  • вул. Велика Арнаутська, 83
  • вул. Транспортна, 8а
  • просп. Лесі Українки, 23/5
  • вул. Педагогічна, 46а
  • вул. Тираспольська, 13

КП "ЖКС "Хмельницький":

  • вул. Балківська, 199
  • вул. Середня, 47
  • вул. Болгарська, 16
  • вул. Богдана Хмельницького, 64

КП "ЖКС "Черемушки":

  • вул. Євгена Танцюри, 76
  • вул. Космонавтів, 68
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а

КП "ЖКС "Вузівський":

  • вул. Наукова, 52/2а
  • вул. Варненська, 5/2
  • просп. Небесної Сотні, 4
  • вул. Героїв Крут, 3

КП "ЖКС "Чорноморський":

  • просп. Небесної Сотні, 83
  • вул. Академіка Корольова, 63а
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а

КП "ЖКС "Пересипський":

  • вул. Отамана Чепіги, 9
  • вул. Трусівська, 6

КК "КЛЕВЕР":

  • вул. Ярослава Баїса, 20
  • вул. Академіка Заболотного, 12
  • вул. Марсельська, 5
  • вул. Лузанівська, 67
  • вул. Чорноморського козацтва, 167

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі святкували Різдво. Також ми писали про те, що відбувалося у місті на Маланку.

Одеса Одеська область Новий рік Різдво новорічна ялинка Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
