Пункти прийому ялинок в Одесі: адреси по районах

В Одесі відкриють пункти прийому ялинок — адреси
В Одесі стартує прийом використаних новорічних ялинок. Спеціальні майданчики відкриють у всіх районах міста. Туди мешканці можуть здати дерева після свят замість того, щоб викидати їх на смітники. Ялинки перероблять екологічно безпечно.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Пункти прийому ялинок
Після різдвяних і новорічних свят в Одесі розпочнуть роботу пункти збору ялинок. Майданчики діятимуть на базі житлово-комунальних підприємств у різних районах міста. Містян закликають приносити дерева без прикрас і сторонніх матеріалів. Зібрані ялинки планують подрібнювати та використовувати для господарських потреб. Такий підхід дозволяє зменшити кількість відходів і уникнути стихійних звалищ у дворах та зелених зонах.
Адреси пунктів прийому ялинок в Одесі
КП "ЖКС "Порто-Франківський":
- просп. Українських Героїв, 4
- вул. Канатна, 19–21
- вул. Велика Арнаутська, 18
- просп. Українських Героїв, 27
- вул. Олександра Кутузакія, 28
- вул. Десятого квітня, 2
- вул. Ніжинська, 28
- вул. Олексія Маркевича, 4
КП "ЖКС "Фонтанський":
- вул. Мала Арнаутська, 7
- вул. Велика Арнаутська, 83
- вул. Транспортна, 8а
- просп. Лесі Українки, 23/5
- вул. Педагогічна, 46а
- вул. Тираспольська, 13
КП "ЖКС "Хмельницький":
- вул. Балківська, 199
- вул. Середня, 47
- вул. Болгарська, 16
- вул. Богдана Хмельницького, 64
КП "ЖКС "Черемушки":
- вул. Євгена Танцюри, 76
- вул. Космонавтів, 68
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а
КП "ЖКС "Вузівський":
- вул. Наукова, 52/2а
- вул. Варненська, 5/2
- просп. Небесної Сотні, 4
- вул. Героїв Крут, 3
КП "ЖКС "Чорноморський":
- просп. Небесної Сотні, 83
- вул. Академіка Корольова, 63а
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1в
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 22а
КП "ЖКС "Пересипський":
- вул. Отамана Чепіги, 9
- вул. Трусівська, 6
КК "КЛЕВЕР":
- вул. Ярослава Баїса, 20
- вул. Академіка Заболотного, 12
- вул. Марсельська, 5
- вул. Лузанівська, 67
- вул. Чорноморського козацтва, 167
