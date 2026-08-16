В Одессе открыли Дюка спустя четыре года: состояние памятника

Одесситы наблюдают за работами по демонтажу мешков с песком вокруг памятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Сегодня, 16 августа, в Одессе с памятника Дюку де Ришелье убрали защитные мешки с песком, под которыми один из главных символов города находился с первых недель полномасштабной войны, а именно 1619 дней. После демонтажа защиты на поверхности монумента стали заметны темные пятна и следы. Вероятно, они могли образоваться из-за длительного контакта с песком, влагой и защитной конструкцией, однако подтвердить это должны специалисты.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Мешки с песком возле памятника Дюку де Ришелье во время демонтажа защитной конструкции. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Демонтаж защитной конструкции

Вопрос о том, стоит ли и дальше оставлять Дюка под мешками, в Одессе поднимали давно. В июле 2026 года звучали предложения заменить мешки на другую защитную конструкцию. К этому вопросу вернулись и 13 августа во время заседания исполкома Одесского горсовета. Среди аргументов было то, что мешки, которые более четырех лет находятся вокруг памятника, сами по себе могут негативно влиять на его состояние.

Коммунальщики и спецтехника во время демонтажа защиты вокруг памятника Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Сегодня полный демонтаж защитной конструкции, которая оберегала памятник от обломков и ударной волны, стал инициативой отдельных депутатов Одесского городского совета, которые решили провести работы по ее сносу. Среди инициаторов — начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля ОМР и депутат горсовета Александр Авдеев. Он подчеркнул, что такое решение было продиктовано желанием вернуть Дюка в открытое пространство Приморского бульвара. Чтобы памятник снова смотрел на море и своим взглядом напоминал всем, что Одесса живет, работает и выстоит.

"Сегодня мы вместе с коллегами-депутатами собрались, чтобы освободить Дюка из плена мешков, которые в течение 4 лет закрывали его. Шаг за шагом мы восстанавливаем Приморский бульвар и наш город. Дюк должен снова смотреть на море и своим взглядом напоминать всем: несмотря на ежедневные атаки, Одесса живет, работает и выстоит. Одесса была, есть и будет свободным и несокрушимым городом", — подчеркнул Александр Авдеев.

В то же время в горсовете добавили, что планировали лишь частично разобрать защитный слой, чтобы открыть доступ к скульптуре и совместно с профильными специалистами оценить ее состояние после нескольких лет нахождения под мешками с песком.

Рабочие убирают мешки с песком, которыми был защищен памятник Дюку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Коммунальщики продолжают убирать мешки с песком возле памятника Дюку в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Состояние памятника

По словам начальника управления по вопросам ЮНЕСКО и защиты культурного наследия Федора Стоянова, первый визуальный осмотр показал, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии.

Памятник Дюку де Ришелье после снятия защитной конструкции, которой его закрыли во время войны. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

На бронзовой поверхности памятника герцогу после снятия защиты видны тёмные пятна. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Опасных процессов, деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать памятнику или постаменту, пока не обнаружено. В то же время после снятия мешков на поверхности скульптуры стали заметны тёмные следы на бронзовой поверхности. Кроме того, на барельефах остался песок и налет, а на отдельных металлических элементах заметны следы коррозии.

Бронзовый барельеф на постаменте памятника Дюку после демонтажа защитной конструкции. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Металлический шар на постаменте памятника Дюку со следами коррозии после снятия защиты. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Следы песка и налета на бронзовом барельефе памятника Дюку после демонтажа защиты. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Более четырех лет в песке

Защищать памятник начали 9 марта 2022 года, менее чем через две недели после начала полномасштабного вторжения России. Тогда вокруг Дюка уложили около 1,2 тысячи мешков с песком, а это в общей сложности 185 тонн песка. К работам привлекались городские коммунальные службы. Защитная конструкция должна была уберечь монумент от обломков и возможных повреждений в случае российских обстрелов.

Демонтаж защитной конструкции вокруг памятника Дюку на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Что будет с памятником дальше

В ближайшие дни памятник Дюку должны осмотреть специалисты строительной академии и эксперты в сфере охраны культурного наследия. По результатам проверки определят, какие меры требуются для памятника и как его будут защищать в дальнейшем. Оставлять Дюка без защиты окончательно пока не планируют. Город рассматривает возможность восстановления защитной конструкции или её обновления, поскольку угроза российских атак сохраняется. Окончательное решение примут после профессионального обследования скульптуры.

Памятник Дюку де Ришелье, который несколько лет был защищен мешками с песком. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Дюк стал первым памятником Одессы

Памятник Арману Эммануэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, является одним из главных символов Одессы и первым памятником, установленным в городе. Ришелье стал одесским градоначальником в 1803 году, а с 1805 по 1814 год был генерал-губернатором. Период его правления связывают с активным развитием Одессы как портового и торгового города.

Памятник герцогу де Ришелье после снятия защитных мешков с песком. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

После смерти герцога во Франции в 1822 году возникла идея установить ему памятник. Средства на монумент собирали, в частности, жители города. Автором бронзовой скульптуры стал Иван Мартос, а установкой руководил архитектор Франческо Боффо. Де Ришелье изображен в римской тоге со свитком в руке. На постаменте расположены три горельефа, символизирующие торговлю, правосудие и земледелие. Торжественное открытие памятника состоялось 22 апреля 1828 года.

Дюк уже пережил обстрел Одессы

За почти два столетия существования памятник уже подвергался повреждениям во время войны. В период Крымской войны, когда в 1854 году англо-французская эскадра обстреливала Одессу, один из снарядов взорвался вблизи памятника. Осколком был повреждён постамент. Позже место повреждения закрыли чугунной заплаткой со стилизованным пушечным ядром. Этот след обстрела сохранился как часть истории монумента.

Коммунальщики убирают мешки с песком вокруг памятника Дюку де Ришелье в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Также археологи нашли артефакты времён генуэзской фактории и османского периода. Новые открытия помогают лучше понять историю территории, на которой возникла современная Одесса.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. На аллеях и площади возле Дюка заложено около 10 шурфов (вертикальных горных выработок) и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных слоев составляет около 3 м. Общая площадь исследованных участков — около 120 кв. м.