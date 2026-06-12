В Одессе открыли мемориальную доску Алексею Вадатурскому

Открытие мемориальной доски Алексею Вадатурскому в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесском национальном технологическом университете сегодня, 12 июня, открыли мемориальную доску Герою Украины, основателю компании "НИБУЛОН" Алексею Вадатурскому. Именно в этом вузе он получил образование, а впоследствии стал одним из самых известных украинских аграриев и новаторов, возродившим речную логистику в Украине.

На открытии мемориала побывали и журналисты Новини.LIVE.

Почитание памяти Алексея Вадатурского

Мемориальную доску в честь Алексея Вадатурского разместили на фасаде главного корпуса Одесского национального технологического университета, а также провели показ документального фильма "Хлебный капитан Украины", посвященного жизни и деятельности основателя компании "НИБУЛОН".

Военный оркестр. Фото: Новини.LIVE

Для ОНТУ аграрий был не только известным выпускником. Университет много лет сотрудничал с предпринимателем, а его поддержка помогла реализовать ряд важных проектов.

Почтение памяти Алексея Вадатурского. Фото: Новини.LIVE

Мемориальная доска Алексею Вадатурскому расположена на главном фасаде ОНТУ. Фото: Новини.LIVE

Предприниматель лично интересовался потребностями ОНТУ и финансировал проекты, которые учебное заведение не могло реализовать собственными силами. По словам ректора университета Ларисы Иванченковой, общий объем помощи, которую Вадатурский оказал вузу, составил около 100 млн грн.

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"Алексей Афанасьевич лично приезжал в университет, смотрел, какие проблемы нужно решать, и помогал их устранять. Благодаря ему была перекрыта крыша одного из корпусов, оборудованы три современные лаборатории, отремонтированы аудитории и другие помещения. Он вкладывал в университет не только средства, но и свои знания, опыт и любовь", — рассказала Лариса Иванченкова.

Ректор ОНТУ Лариса Иванченкова. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что университет давно стремился увековечить память своего выпускника, однако необходимые согласования удалось получить только сейчас. Это произошло накануне годовщины его гибели.

"Для нас Алексей Афанасьевич — настоящий патриот и человек, который многое сделал для развития университета. Символично, что мемориальную доску удалось открыть именно накануне годовщины его гибели", — отметила ректор.

Люди на открытии мемориала. Фото: Новини.LIVE

В ОНТУ начался профессиональный путь Вадатурского

Открытие мемориальной доски посетил и генеральный директор, владелец компании "НИБУЛОН" и сын Алексея Вадатурского, Андрей Вадатурский. Он подчеркнул, что университет стал для его отца местом, где началось профессиональное становление будущего руководителя крупнейшей аграрной компании страны.

"Именно здесь начался профессиональный путь Алексея Вадатурского. Здесь он получил образование инженера, здесь сформировались его взгляды и желание строить Украину, использовать современные технологии и развивать свое государство", — сказал Андрей Вадатурский.

Генеральный директор «НИБУЛОН» Андрей Вадатурский. Фото: Новини.LIVE

По его словам, Одесский технологический университет имеет особое значение и для всей семьи. Именно здесь познакомились его родители.

"Это место, которое я помню еще с детства. Здесь обсуждались профессиональные идеи, технические решения, рождались планы, которые впоследствии воплощались в жизнь", — сказал он.

Люди возлагают цветы к мемориальной доске. Фото: Новини.LIVE

Андрей Вадатурский отметил, что сегодня украинскому обществу особенно нужны истории успеха людей, которые создавали и развивали страну собственным трудом. Именно поэтому, по его мнению, молодое поколение должно знать не только о достижениях Алексея Вадатурского, но и о принципах, которыми он руководствовался в жизни и бизнесе.

"Нам нужны свои герои. Нам нужно знать их истории и вдохновляться ими. Его жизненные принципы были просты: не воровать, а зарабатывать, не сдаваться и воспринимать проблемы как вызовы, которые помогают развиваться", — подчеркнул руководитель "НИБУЛОНа".

Во время встречи со студентами он также пригласил их проходить практику на предприятиях компании и присоединяться к работе после завершения обучения.

Студенты присутствовали на открытии мемориальной доски. Фото: Новини.LIVE

Человек, который изменил украинскую логистику

Народный депутат Украины Александр Гайду, который много лет работал вместе с Вадатурским, назвал его человеком, изменившим украинский аграрный сектор. По словам парламентария, именно основатель "НИБУЛОНа" стоял у истоков возрождения речного судоходства и современной логистики в Украине.

"Алексей Вадатурский фактически восстановил речной флот, который много лет оставался заброшенным. Он построил сеть элеваторов вдоль рек и показал, что украинский аграрный бизнес может быть современным и конкурентоспособным на международном уровне", — отметил Александр Гайду.

Народный депутат Украины Александр Гайду. Фото: Новини.LIVE

Он также вспомнил события после начала полномасштабного вторжения, когда из-за блокады Николаевского порта компания была вынуждена искать новые пути экспорта. Так появился новый зерновой терминал в Одесской области.

"Когда морские порты фактически перестали работать, он нашел возможность построить зерновой терминал в Измаиле. Это было чрезвычайно сложно, но он не остановился и продолжил развивать компанию даже во время войны", — сказал народный депутат.

Люди фотографируются во время мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Водные маршруты в Одесской области

Отметим, что Алексей Вадатурский видел перспективу украинских рек не только в грузовых перевозках. В 2021 году "НИБУЛОН" запустил скоростное пассажирское сообщение между Одессой и Вилковом. Маршрут стал альтернативой поездкам по трассе Одесса — Рени и позволял добраться до юга Одесской области значительно быстрее. Проект стал частью масштабной идеи предпринимателя по возрождению внутреннего водного транспорта в Украине и возвращению рек и лиманов к полноценной транспортной жизни.

Позже, в 2022 году, после повреждения моста в Затоке «НИБУЛОН» также организовал пассажирское сообщение через Днестровский лиман между Белгородом-Днестровским и Овидиополем, что стало альтернативой перегруженной трассе Одесса — Рени.

Вадатурский погиб во время обстрела РФ

Алексей Вадатурский погиб в ночь на 31 июля 2022 года во время российского ракетного удара по Николаеву. Вместе с ним погибла его жена Раиса.

При жизни он создал одну из крупнейших аграрных компаний Украины, развил сеть зерновых терминалов, элеваторов и речной логистики, а также стал одним из символов украинского предпринимательства.

Мемориальные доски на фасаде ОНТУ. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию «Вышитая память». Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе появился восьмой стенд с портретами павших защитников. Здесь увековечили память бойцов 122-й бригады и военных из других уголков Одесской области. Семьи погибших пришли, чтобы вспомнить своих близких и почувствовать поддержку сообщества.