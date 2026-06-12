В Одесі відкрили меморіальну дошку Олексію Вадатурському

Відкриття меморіальної дошки Олексію Вадатурському в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одеському національному технологічному університеті сьогодні, 12 червня, відкрили меморіальну дошку Герою України, засновнику компанії "НІБУЛОН" Олексію Вадатурському. Саме в цьому виші він здобув освіту, а згодом став одним із найвідоміших українських аграріїв та новаторів, який відродив річкову логістику в Україні.

На відкритті пам'ятки побували й журналісти Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті Олексія Вадатурського

Меморіальну дошку на честь Олексія Вадатурського розмістили на фасаді головного корпусу Одеського національного технологічного університету, а також провели показ документального фільму "Хлібний капітан України", присвяченого життю та діяльності засновника компанії "НІБУЛОН".

Військовий оркестр. Фото: Новини.LIVE

Для ОНТУ аграрій був не лише відомим випускником. Університет багато років співпрацював із підприємцем, а його підтримка допомогла реалізувати низку важливих проєктів.

Вшанування пам'яті Олексія Вадатурського. Фото: Новини.LIVE

Меморіальна дошка Олексію Вадатурському розташовується на головному фасаді ОНТУ. Фото: Новини.LIVE

Підприємець особисто цікавився потребами ОНТУ та фінансував проєкти, які навчальний заклад не міг реалізувати власними силами. За словами ректорки університету Лариси Іванченкової, загальний обсяг допомоги, яку Вадатурський надав вишу, становив близько 100 млн грн.

Читайте також:

"Олексій Опанасович особисто приїздив до університету, дивився, які проблеми потрібно вирішувати, і допомагав їх закривати. Завдяки йому було перекрито дах одного з корпусів, обладнано три сучасні лабораторії, відремонтовано аудиторії та інші приміщення. Він вкладав в університет не лише кошти, а й свої знання, досвід і любов", — розповіла Лариса Іванченкова.

Ректорка ОНТУ Лариса Іванченкова. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що університет давно прагнув увічнити пам'ять свого випускника, однак необхідні погодження вдалося отримати лише зараз. Це сталося напередодні роковин його загибелі.

"Для нас Олексій Опанасович — справжній патріот і людина, яка багато зробила для розвитку університету. Символічно, що меморіальну дошку вдалося відкрити саме напередодні роковин його загибелі", — зазначила ректорка.

Люди на відкритті пам'ятки. Фото: Новини.LIVE

В ОНТУ почався професійний шлях Вадатурського

Відкриття меморіальної дошки відвідав і генеральний директор, власник компанії "НІБУЛОН" та син Олексія Вадатурського, Андрій Вадатурський. Він наголосив, що університет став для його батька місцем, де розпочалося професійне становлення майбутнього керівника найбільшої аграрної компанії країни.

"Саме тут почався фаховий шлях Олексія Вадатурського. Тут він здобув освіту інженера, тут сформувалися його погляди та бажання будувати Україну, використовувати сучасні технології та розвивати свою державу", — сказав Андрій Вадатурський.

Генеральний директор "НІБУЛОН" Андрій Вадатурський. Фото: Новини.LIVE

За його словами, Одеський технологічний університет має особливе значення і для всієї родини. Саме тут познайомилися його батьки.

"Це місце, яке я пам'ятаю ще з дитинства. Тут обговорювалися професійні ідеї, технічні рішення, народжувалися плани, які згодом втілювалися у життя", — сказав він.

Люди кладуть квіти до меморіальної дошки. Фото: Новини.LIVE

Андрій Вадатурський зазначив, що сьогодні українському суспільству особливо потрібні історії успіху людей, які створювали та розвивали країну власною працею. Саме тому, на його думку, молоде покоління має знати не лише про досягнення Олексія Вадатурського, а й про принципи, якими він керувався у житті та бізнесі.

"Нам потрібні свої герої. Нам потрібно знати їхні історії та надихатися ними. Його життєві принципи були простими: не красти, а заробляти, не здаватися та сприймати проблеми як виклики, які допомагають розвиватися", — наголосив керівник "НІБУЛОНу".

Під час зустрічі зі студентами він також запросив їх проходити практику на підприємствах компанії та долучатися до роботи після завершення навчання.

Студенти були присутні на відкритті меморіальної дошки. Фото: Новини.LIVE

Людина, яка змінила українську логістику

Народний депутат України Олександр Гайду, який багато років працював разом із Вадатурським, назвав його людиною, що змінила український аграрний сектор. За словами парламентаря, саме засновник "НІБУЛОНу" стояв біля витоків відродження річкового судноплавства та сучасної логістики в Україні.

"Олексій Вадатурський фактично відновив річковий флот, який багато років залишався занедбаним. Він побудував мережу елеваторів уздовж річок і показав, що український аграрний бізнес може бути сучасним та конкурентним на міжнародному рівні", — зазначив Олександр Гайду.

Народний депутат України Олександр Гайду. Фото: Новини.LIVE

Він також згадав події після початку повномасштабного вторгнення, коли через блокаду Миколаївського порту компанія була змушена шукати нові шляхи експорту. Так з'явився новий зерновий термінал на Одещині.

"Коли морські порти фактично перестали працювати, він знайшов можливість побудувати зерновий термінал в Ізмаїлі. Це було надзвичайно складно, але він не зупинився і продовжив розвивати компанію навіть під час війни", — сказав народний депутат.

Люди фотографуються під час заходу. Фото: Новини.LIVE

Водні маршрути на Одещині

Зазначимо, що Олексій Вадатурський вбачав перспективу українських річок не лише у вантажних перевезеннях. У 2021 році "НІБУЛОН" запустив швидкісне пасажирське сполучення між Одесою та Вилковим. Маршрут став альтернативою поїздкам трасою Одеса — Рені та дозволяв дістатися півдня Одещини значно швидше. Проєкт став частиною масштабної ідеї підприємця щодо відродження внутрішнього водного транспорту в Україні та повернення річок і лиманів до повноцінного транспортного життя.

Пізніше у 2022 році після пошкодження мосту в Затоці "НІБУЛОН" також організував пасажирське сполучення через Дністровський лиман між Білгородом-Дністровським та Овідіополем, що стало альтернативою перевантаженій трасі Одеса — Рені.

Вадатурський загинув під час обстрілу РФ

Олексій Вадатурський загинув у ніч на 31 липня 2022 року під час російського ракетного удару по Миколаєву. Разом із ним загинула його дружина Раїса.

За життя він створив одну з найбільших аграрних компаній України, розвинув мережу зернових терміналів, елеваторів та річкової логістики, а також став одним із символів українського підприємництва.

Меморіальні дошки на фасаду ОНТУ. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі до Дня вишиванки родини загиблих військових, волонтери та небайдужі містяни зібралися на Алеї героїв, щоб провести акцію "Вишита памʼять". Люди приходили у вишиванках, приносили портрети своїх рідних, прапори та вишиті стрічки, які прив’язували до стендів полеглих захисників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі з’явився восьмий стенд із портретами полеглих захисників. Тут увічнили пам'ять бійців 122-ї бригади та військових з інших куточків Одещини. Родини загиблих прийшли, щоб згадати своїх близьких і відчути підтримку спільноти.