Строительство многоэтажных домов с помощью кранов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на Михайловской площади планировалось построить два 16-этажных здания с подземной парковкой. Горсовет передал под застройку более полугектара земли, часть которой расположена над одесскими катакомбами. После нескольких лет судебных разбирательств Верховный Суд отменил договор аренды и обязал вернуть участок общине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда и решение Хаджибейского районного суда Одессы.

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Земля под застройку

Согласно материалам суда, в апреле 2017 года Одесский городской совет одобрил передачу ООО «Михайловский имение» в аренду на пять лет земельного участка площадью 0,5179 га. Она расположена на Михайловской площади, 16, в квартале между улицами Головковской, Бабеля и Михайловской площадью. Ранее на этой территории компании принадлежали три объекта недвижимости, среди которых двухэтажное здание бывшего детского сада № 74. Однако еще до заключения договора аренды все три здания снесли. Это подтвердили спутниковые снимки, изученные в рамках уголовного производства.

Что планировали построить на Михайловской площади

На освободившейся территории планировали возвести два 16-этажных жилых дома с подземной парковкой и встроенными помещениями. Завершение строительства запланировали на четвертый квартал 2023 года. Еще в 2021 году для реализации проекта начали привлекать средства будущих владельцев квартир. Как говорится в материалах другого судебного дела, одна из инвесторов в течение 2021–2023 годов заплатила более 1,34 млн грн за двухкомнатную квартиру площадью 57,2 кв. м. По словам женщины, строительство так и не начали. В мае 2026 года она обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги.

Катакомбы под участком

В ноябре 2022 года прокуратура обратилась в суд в связи с тем, что горсовет передал землю под новое строительство без проведения земельных торгов. К тому же площадь арендованного участка примерно в 16 раз превышала площадь, которую занимали здания компании. Часть территории также расположена в пределах геологического памятника природы общегосударственного значения "Одесские катакомбы". На поверхности памятника запрещено возводить здания и сооружения, а также проводить работы, которые могут повредить геологические образования.

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Решение Верховного суда

В мае 2023 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил все требования прокуратуры. Однако в декабре 2024 года апелляционный суд пересмотрел это решение. Он оставил в силе требование о возврате земли общине, но отказал в отмене решения горсовета и признании договора аренды недействительным. ООО "Михайловское имение" обратилось в Верховный Суд и потребовало полностью отклонить иск прокуратуры. Одесский городской совет поддержал позицию компании. 10 ноября 2026 года Верховный Суд признал незаконным и отменил решение горсовета о передаче земельного участка в аренду, а сам договор признал недействительным. Компания должна вернуть более полугектара земли территориальной общине Одессы.

Также ранее суд обязал компанию вернуть Одессе территорию Дюковского парка площадью 24,57 га. Причиной стала длительная неуплата арендной платы за землю. Помимо расторжения договора аренды, суд обязал предприятие выплатить общине более 8,4 млн грн.

Напомним, в Одессе объявили тендер на снос незаконной застройки на проспекте Небесной Сотни. Владелец возвел нежилое сооружение без необходимых документов на землю и разрешений на строительство. Стоимость демонтажа оценили почти в 3,5 млн грн, которые город планировал впоследствии взыскать с компании через суд.

Ранее в Одессе разгорелся скандал из-за продажи земельного участка в парке "Юность". Потенциальным покупателям предлагали 13 соток с видом на море под строительство дома. Однако территория имеет статус рекреационной зоны, где капитальное строительство запрещено. В 2023 году это подтвердил суд.