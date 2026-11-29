Зведення багатоповерхівок кранами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на Михайлівській площі планували звести дві 16-поверхівки з підземним паркінгом. Міськрада передала під забудову понад пів гектара землі, частина якої розташована над одеськими катакомбами. Після кількох років судових розглядів Верховний Суд скасував договір оренди та зобов'язав повернути ділянку громаді.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду та рішення Хаджибейського районного суду Одеси.

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Земля під забудову

За матеріалами суду, у квітні 2017 року Одеська міська рада погодила передачу ТОВ "Михайлівський маєток" в оренду на п'ять років земельної ділянки площею 0,5179 га. Вона розташована на Михайлівській площі, 16, у кварталі між вулицями Головківською, Бабеля та Михайлівською площею. Раніше на цій території компанії належали три об'єкти нерухомості, серед яких двоповерхова будівля колишнього дитячого садка № 74. Однак ще до укладення договору оренди всі три будівлі знесли. Це підтвердили супутникові знімки, які дослідили в межах кримінального провадження.

Що планували побудувати на Михайлівській площі

На звільненій території планували звести два 16-поверхові житлові будинки з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями. Завершення будівництва запланували на четвертий квартал 2023 року. Ще у 2021 році на реалізацію проєкту почали залучати кошти майбутніх власників квартир. Як йдеться у матеріалах іншої судової справи, одна з інвесторок протягом 2021-2023 років сплатила понад 1,34 млн грн за двокімнатну квартиру площею 57,2 кв. м. За словами жінки, будівництво так і не розпочали. У травні 2026 року вона звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути гроші.

Катакомби під ділянкою

У листопаді 2022 року прокуратура звернулася до суду через те, що міськрада передала землю під нове будівництво без проведення земельних торгів. До того ж площа орендованої ділянки приблизно у 16 разів перевищувала площу, яку займали будівлі компанії. Частина території також розташована в межах геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Одеські катакомби". На поверхні пам'ятки заборонено зводити будівлі та споруди, а також проводити роботи, які можуть пошкодити геологічні утворення.

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Рішення Верховного Суду

У травні 2023 року Господарський суд Одеської області задовольнив усі вимоги прокуратури. Проте у грудні 2024 року апеляційний суд переглянув це рішення. Він залишив чинною вимогу щодо повернення землі громаді, але відмовив у скасуванні рішення міськради та визнанні договору оренди недійсним. ТОВ "Михайлівський маєток" звернулося до Верховного Суду та вимагало повністю відмовити у позові прокуратури. Одеська міська рада підтримала позицію компанії. 10 листопада 2026 року Верховний Суд визнав незаконним та скасував рішення міськради про передачу земельної ділянки в оренду, а сам договір визнав недійсним. Компанія має повернути понад пів гектара землі територіальній громаді Одеси.

Також раніше суд зобов'язав компанію повернути Одесі територію Дюківського парку площею 24,57 га. Причиною стала тривала несплата орендної плати за землю. Крім розірвання договору оренди, суд зобов'язав підприємство виплатити громаді понад 8,4 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на знесення незаконної забудови на проспекті Небесної Сотні. Власник звів нежитлову споруду без необхідних документів на землю та дозволів на будівництво. Демонтаж оцінили майже у 3,5 млн грн, які місто планувало згодом стягнути з компанії через суд.

Раніше в Одесі розгорівся скандал через продаж земельної ділянки у парку "Юність". Потенційним покупцям пропонували 13 соток із краєвидом на море під будівництво будинку. Однак територія має статус рекреаційної зони, де капітальне будівництво заборонено. У 2023 році це підтвердив суд.