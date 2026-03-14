В Одессе планируют создать 567 коммунальных мест для парковки

В Одессе готовят новые муниципальные площадки для парковки возле пляжей. Всего планируют обустроить 567 мест для автомобилей. Схемы размещения уже согласовали с полицией и городскими властями. Если решение поддержат депутаты, парковки могут заработать уже к началу летнего сезона.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на депутата Одесского городского совета Петра Обухова.

Где обустроят новые парковки в Одессе

По словам Петра Обухова, площадки планируют обустроить в нескольких популярных местах у моря. Речь идет о двух зонах возле пляжа Ланжерон, территории возле пляжа Дельфин, участке на улице Золотой Берег, 37, а также части Фонтанской дороги от улицы Львовской до Гаршина.

Общая площадь территорий, где могут появиться парковки, составляет более 8 тысяч квадратных метров. Там предусмотрено 567 мест для автомобилей.

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов сообщил, что подготовка документов уже продолжается. По его словам, схемы парковки согласованы с полицией и городским советом. Следующий этап - рассмотрение вопроса на заседании исполкома, после чего решение должна утвердить сессия горсовета и согласовать тариф на парковку.

Если все решения примут вовремя, новые правила парковки на прибрежных территориях могут ввести уже к 1 мая, когда в Одессе традиционно стартует активный пляжный сезон.

По оценкам депутата, новые коммунальные парковки могут приносить городу значительные поступления. Речь идет как минимум о 20 миллионах гривен за один курортный сезон.

Парковки для людей с инвалюдностью

Отдельно в новых схемах парковки предусмотрели и 62 места для людей с инвалидностью. Это более чем десятая часть от общего количества. Такой подход соответствует и новым законодательным инициативам. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14411, который предлагает обязать все парковки независимо от формы собственности выделять не менее 10% мест для бесплатной парковки автомобилей людей с инвалидностью или водителей, которые их перевозят. Такие места должны быть обозначены соответствующими знаками и разметкой, а водитель должен иметь документы, подтверждающие инвалидность — в бумажном или электронном виде.

Напомним, Одесская городская власть хочет перевести некоторые прибрежные площадки в коммунальное управление. Ранее часть парковок возле пляжей обслуживали частные операторы. Деньги от парковки фактически не поступали в городской бюджет. В мэрии рассчитывают, что после перехода площадок под управление коммунального предприятия эти средства начнут работать на развитие города.

Также мы писали, что в Киеве потратили 3,6 млн грн на парковку, которую не собрали. Элементы роторной парковки оставили на заднем дворе Киевской городской государственной администрации ржаветь.