Головна Одеса В Одесі планують створити 567 комунальних місць для паркування

В Одесі планують створити 567 комунальних місць для паркування

Дата публікації: 14 березня 2026 17:07
Автівки на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі готують нові муніципальні майданчики для паркування біля пляжів. Загалом планують облаштувати 567 місць для автомобілів. Схеми розміщення вже погодили з поліцією та міською владою. Якщо рішення підтримають депутати, парковки можуть запрацювати вже до початку літнього сезону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на депутата Одеської міської ради Петра Обухова.

Допис Петра Обухова. Фото: скриншот з Facebook

Де облаштують нові парковки в Одесі

За словами Петра Обухова, майданчики планують облаштувати у кількох популярних місцях біля моря. Йдеться про дві зони біля пляжу Ланжерон, територію біля пляжу Дельфін, ділянку на вулиці Золотий Берег, 37, а також частину Фонтанської дороги від вулиці Львівської до Гаршина.

Загальна площа територій, де можуть з’явитися парковки, становить понад 8 тисяч квадратних метрів. Там передбачено 567 місць для автомобілів.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов повідомив, що підготовка документів уже триває. За його словами, схеми паркування погоджені з поліцією та міською радою. Наступний етап — розгляд питання на засіданні виконкому, після чого рішення має затвердити сесія міськради та погодити тариф на паркування.

Якщо всі рішення ухвалять вчасно, нові правила паркування на прибережних територіях можуть запровадити вже до 1 травня, коли в Одесі традиційно стартує активний пляжний сезон.

За оцінками депутата, нові комунальні парковки можуть приносити місту значні надходження. Йдеться про щонайменше 20 мільйонів гривень за один курортний сезон.

Парковки для людей з інвалюдністю

Окремо в нових схемах паркування передбачили й 62 місця для людей з інвалідністю. Це більше ніж десята частина від загальної кількості. Такий підхід відповідає і новим законодавчим ініціативам. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14411, який пропонує зобов’язати всі парковки незалежно від форми власності виділяти щонайменше 10% місць для безоплатного паркування автомобілів людей з інвалідністю або водіїв, які їх перевозять. Такі місця повинні бути позначені відповідними знаками та розміткою, а водій має мати документи, що підтверджують інвалідність — у паперовому або електронному вигляді.

Нагадаємо, Одеська міська влада хоче перевести деякі прибережні майданчики у комунальне управління. Раніше частину парковок біля пляжів обслуговували приватні оператори. Гроші від паркування фактично не надходили до міського бюджету. У мерії розраховують, що після переходу майданчиків під управління комунального підприємства ці кошти почнуть працювати на розвиток міста.

Також ми писали, що у Києві витратили 3,6 млн грн на парковку, яку не зібрали. Елементи роторної парковки залишили на задньому дворі Київської міської державної адміністрації ржавіти.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
