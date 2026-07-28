В Одессе почтили память погибших в российском плену

Возложение цветов у памятника. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе почтили память украинских защитников и защитниц, добровольцев и гражданских лиц, погибших в плену. Памятное мероприятие состоялось в сквере Славы и Свободы. Присутствующие минутой молчания почтили память павших и зажгли лампадки у Мемориала борцам за Украину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Память о погибших

Сегодня, 28 июля, в Одессе почтили память защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Церемония состоялась в сквере Славы и Свободы. Участники минутой молчания почтили память павших и зажгли лампадки у Мемориала борцам за Украину.

Сергей Лысак на церемонии. Фото: Одесский городской совет

К мероприятию присоединились представители городской и областной власти, Сил обороны и правоохранительных органов. Также в церемонии приняли участие военнослужащие и спасатели ГСЧС.

Военный возлагает цветы. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Присутствующие склонили головы в память об украинцах, ставших жертвами плена и погибших из-за российской агрессии. Зажженные у мемориала лампадки стали символом памяти о каждом и каждой, кто отдал жизнь за Украину или погиб в неволе.

Читайте также:

Сергей Лысак и Игорь Коваль. Фото: Одесский городской совет

Трагедия Оленевки

Памятная дата связана с трагедией в Оленевке, произошедшей в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда погибли украинские военнопленные, находившиеся на территории бывшей исправительной колонии.

Участники церемонии с лампадками. Фото: Одесский городской совет

В Украине в этот день вспоминают всех защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Лампадки на мемориале. Фото: Одесский городской совет

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 22 июня прошла акция «Деревья памяти», посвященная Дню скорби и почтения памяти жертв войны. В каждом районе города создали символические места памяти для военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия высадили деревья и разместили на них жетоны и ленты.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе ко Дню Конституции Украины состоялся автопробег "Маршрут памяти". Участники акции проехали от Западного кладбища до Стены почтения и Аллеи Героев, чтобы почтить память павших защитников и напомнить о цене украинской независимости.