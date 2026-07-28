В Одесі вшанували пам’ять загиблих у російському полоні

В Одесі вшанували пам'ять тих, хто загинув у полоні: фото
В Одесі вшанували пам’ять українських Захисників і Захисниць, добровольців та цивільних, які загинули в полоні. Пам’ятний захід відбувся у сквері Слави і Волі. Присутні хвилиною мовчання згадали полеглих і запалили лампадки біля Меморіалу борцям за Україну.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Пам’ять полеглих
Сьогодні, 28 липня, в Одесі вшанували пам’ять Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Церемонія відбулася у сквері Слави і Волі. Учасники хвилиною мовчання згадали полеглих та запалили лампадки біля Меморіалу борцям за Україну.
До заходу долучилися представники міської та обласної влади, Сил оборони та правоохоронних органів. Також у церемонії взяли участь військовослужбовці та рятувальники ДСНС.
Присутні схилили голови перед пам’яттю українців, які стали жертвами полону та загинули через російську агресію. Запалені біля меморіалу лампадки стали символом пам’яті про кожного й кожну, хто віддав життя за Україну або загинув у неволі.
Трагедія Оленівки
Пам’ятна дата пов’язана з трагедією в Оленівці, яка сталася в ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді загинули українські військовополонені, які перебували на території колишньої виправної колонії.
В Україні цього дня згадують усіх Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 22 червня провели акцію "Дерева пам’яті", присвячену Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У кожному районі міста створили символічні місця пам’яті для військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Учасники заходу висадили дерева та розмістили на них жетони й стрічки.
Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до Дня Конституції України відбувся автопробіг "Маршрут пам'яті". Учасники акції проїхали від Західного кладовища до Стіни шани та Алеї Героїв, щоб вшанувати полеглих захисників і нагадати про ціну української незалежності.