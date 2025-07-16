Акція "Хвилина мовчання" в Одесі - вшанували пам'ять загиблих людей

Акція в Одесі. Фото: Анастасія

Сьогодні, 16 липня, на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки в Одесі на деякий час зупинився рух. Активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Володимира Великого та Марсельської.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Дорога зупинилася

У середу, 16 липня, на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки пройшла традиційна акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Акція на дорозі. Фото: Анастасія

Дорогу заблоковано. Фото: Анастасія

Одесити вшанували загиблих

Учасники акції виходили на дорогу із плакатами про жертви війни проти України, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєднувалися, виходили з автівок та мовчки схиляли голови.

Герої вмирають. Фото: Анастасія

Акція в Одесі. Фото: Анастасія

Люди закликають водіїв зупинитись. Фото: Анастасія

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Поліція контролює рух. Фото: Анастасія

Одесити зупинялись. Фото: Анастасія

Акція на пішоході. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.