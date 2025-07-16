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Головна Одеса Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих у війні

Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих у війні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 13:32
Акція "Хвилина мовчання" в Одесі - вшанували пам'ять загиблих людей
Акція в Одесі. Фото: Анастасія

Сьогодні, 16 липня, на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки в Одесі на деякий час зупинився рух. Активісти та пересічні містяни  вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Володимира Великого та Марсельської.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Дорога зупинилася

У середу, 16 липня,  на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки пройшла традиційна акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 1
Акція на дорозі. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 2
Дорогу заблоковано. Фото: Анастасія

Одесити вшанували загиблих

Учасники акції виходили на дорогу із плакатами про жертви війни проти України, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєднувалися, виходили з автівок та мовчки схиляли голови. 

В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 3
Герої вмирають. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 4
Акція в Одесі. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 5
Люди закликають водіїв зупинитись. Фото: Анастасія

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 6
Поліція контролює рух. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 7
Одесити зупинялись. Фото: Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять загиблих від війни — яким чином - фото 8
Акція на пішоході. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса акція Новини Одеси війна в Україні хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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