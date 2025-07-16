Акція "Хвилина мовчання" в Одесі - вшанували пам'ять загиблих людей

Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих у війні
Сьогодні, 16 липня, на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки в Одесі на деякий час зупинився рух. Активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Володимира Великого та Марсельської.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
Дорога зупинилася
У середу, 16 липня, на розі проспектів Шевченка та Лесі Українки пройшла традиційна акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Одесити вшанували загиблих
Учасники акції виходили на дорогу із плакатами про жертви війни проти України, закликаючи перехожих і водіїв зупинитися й вшанувати полеглих. Багато хто з одеситів приєднувалися, виходили з автівок та мовчки схиляли голови.
Хвилина мовчання
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.
Читайте Новини.LIVE!