Акция "Минута молчания" в Одессе - почтили память погибших людей

Акция в Одессе. Фото: Анастасия

Сегодня, 16 июля, на углу проспектов Шевченко и Леси Украинки в Одессе на некоторое время остановилось движение. Активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Проявили солидарность и жители Пересыпского района, выйдя на перекресток улиц Владимира Великого и Марсельской.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Дорога остановилась

В среду, 16 июля, на углу проспектов Шевченко и Леси Украинки прошла традиционная акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания.

Акция на дороге. Фото: Анастасия

Дорога заблокирована. Фото: Анастасия

Одесситы почтили память погибших

Участники акции выходили на дорогу с плакатами о жертвах войны против Украины, призывая прохожих и водителей остановиться и почтить павших. Многие одесситы присоединялись, выходили из автомобилей и молча склоняли головы.

Герои умирают. Фото: Анастасия

Акция в Одессе. Фото: Анастасия

Люди призывают водителей остановиться. Фото: Анастасия

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Полиция контролирует движение. Фото: Анастасия

Одесситы останавливались. Фото: Анастасия

Акция на пешеходе. Фото: Анастасия

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.