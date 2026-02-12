Взрывы в Одессе 12 февраля

Срочная новость

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 12 февраля

"Одесса, продолжается работа ПВО. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 00:33.

Параллельно информацию о взрывах подтвердили местные СМИ и глава Одесской МВА Сергей Лысак. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на город летит большая группа беспилотников. По данным мониторинговых каналов, на Одессу летели около 20 дронов.

Новость дополняется...