Главная Одесса В Одессе прогремели громкие взрывы

В Одессе прогремели громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 00:40
Взрывы в Одессе 12 февраля
Срочная новость

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 12 февраля

"Одесса, продолжается работа ПВО. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 00:33.

Параллельно информацию о взрывах подтвердили местные СМИ и глава Одесской МВА Сергей Лысак. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на город летит большая группа беспилотников. По данным мониторинговых каналов, на Одессу летели около 20 дронов.

Новость дополняется...

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
