Взрывы в Одессе 12 февраля

В Одессе прогремели громкие взрывы
Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 00:40
Срочная новость
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Россияне прямо сейчас пытаются атаковать город дронами.
Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Реклама
Читайте также:
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 12 февраля
"Одесса, продолжается работа ПВО. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 00:33.
Параллельно информацию о взрывах подтвердили местные СМИ и глава Одесской МВА Сергей Лысак. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на город летит большая группа беспилотников. По данным мониторинговых каналов, на Одессу летели около 20 дронов.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама