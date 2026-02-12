Відео
Головна Одеса В Одесі пролунали гучні вибухи

В Одесі пролунали гучні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 00:40
Вибухи в Одесі 12 лютого
Термінова новина

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 12 лютого

"Одеса, триває робота ППО. Перебувайте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 00:33.

Паралельно інформацію про вибухи підтвердили місцеві ЗМІ та глава Одеської МВА Сергій Лисак. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на місто летить велика група безпілотників. За даними моніторингових каналів, на Одесу летіли близько 20 дронів.

Новина доповнюється...

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
