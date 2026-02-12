Вибухи в Одесі 12 лютого

Термінова новина

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 лютого. Росіяни прямо зараз намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 12 лютого

"Одеса, триває робота ППО. Перебувайте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 00:33.

Паралельно інформацію про вибухи підтвердили місцеві ЗМІ та глава Одеської МВА Сергій Лисак. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на місто летить велика група безпілотників. За даними моніторингових каналів, на Одесу летіли близько 20 дронів.

