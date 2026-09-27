В Одессе отреставрировали историческую дверь дома Метакси

Вид исторических дверей до, во время и после реставрации. Фото: Тысячи дверей Одессы

В Одессе завершили реставрацию исторической двери дома Марии Метакси на улице Всеволода Змиенко, 33. Дверь установили ещё в 1890 году, однако несколько лет назад ее самовольно сняли, в результате чего часть оригинальных деталей была утрачена. Мастерам пришлось воссоздать более трети декора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на реставрационную мастерскую "Тысячи дверей".

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Восстановленный растительный декор на деревянных дверях 1890 года. Фото: Тысячи дверей Одессы

Деревянные двери с восстановленной резьбой и кованными решетками. Фото: Тысячи дверей Одессы

Восстановленный кованый орнамент, соединенный традиционными заклепками. Фото: Тысячи дверей Одессы

Реставрация исторических дверей в Одессе

Двустворчатые двери появились в доме Марии Метакси в 1890 году, когда здание было надстроено по проекту архитектора Сергея Ландесмана. Их украшают резные фронтоны, растительный декор и кованые решетки. Заявку на реставрацию мастера получили еще в 2020 году. Однако до начала работ дело тогда не дошло, поскольку команде нужно было время, чтобы завершить другие проекты и найти финансирование. Спустя два года двери неожиданно исчезли со своего места. Как рассказали реставраторы, один из жильцов самовольно снял их и передал другому мастеру.

Детали восстановленной деревянной конструкции и декоративного оформления дверей. Фото: Тысячи дверей Одессы

Отреставрированные двери дома Марии Метакси на фасаде здания. Фото: Тысячи дверей Одессы

Восстановленный резной растительный орнамент над кованой решеткой. Фото: Тысячи дверей Одессы

В ходе этих работ дерево обработали брашированием, в результате чего были повреждены его мягкие слои. Один из резных элементов заменили гипсовой копией. После этого исчезла одна кованая решетка и часть второй. Чтобы спасти то, что осталось, команда «Тысячи дверей» увезла конструкцию в свою мастерскую.

Восстановленные двустворчатые двери дома на улице Всеволода Змиенко. Фото: Тысячи дверей Одессы

Восстановленная верхняя часть дверной конструкции с остеклением. Фото: Тысячи дверей Одессы

Деревянные декоративные панели и новые латунные отбойные пластины. Фото: Тысячи дверей Одессы

Как восстанавливали старинные двери

Из-за предыдущих вмешательств реставраторам пришлось воссоздать более 30% декоративных элементов. Часть оригинальных деталей уже было невозможно вернуть на двери, поэтому их сохранили в экспозиции мастерской. Импост и порог изготовили заново. В ходе исследования мастерам также удалось установить, как изначально выглядела фрамуга. Отдельно пришлось восстанавливать кованые решетки. Для этого искали старый металл соответствующей толщины и кузнеца, работающего с традиционными соединениями.

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Верхняя часть дверей с резными фронтонами и ковкой. Фото: Тысячи дверей Одессы

Общий вид исторических дверей после возвращения на прежнее место. Фото: Тысячи дверей Одессы

Резьба и деревянные элементы в верхней части дверей. Фото: Тысячи дверей Одессы

Одну решетку собрали из сохранившихся аутентичных фрагментов, а вторую изготовили по её образцу. При этом мастера использовали заклепки, как в оригинальной конструкции, и отказались от сварки.

После реставрации двери получили новое остекление, латунные отбойные пластины, петли и ручки. Для повседневного использования также установили электроригельный замок и дотягиватель. Теперь двери вновь стоят на своём историческом месте, где их установили 136 лет назад.

Восстановленный деревянный фронтон с декоративной растительной резьбой. Фото: Тысячи дверей Одессы

Нижняя часть исторической двери после завершения реставрации. Фото: Тысячи дверей Одессы

Латунная ручка и восстановленные кованые решетки исторической двери. Фото: Тысячи дверей Одессы

Другие отреставрированные двери в Одессе

Новини.LIVE писали, что в феврале в Одессе отреставрировали старинные двери дома Петалоса. Дом на улице Всеволода Змиенко, 30 был перестроен в 1883 году. В ходе реставрации мастера сняли поздние слои краски, укрепили древесину и воссоздали утраченную резьбу. Вместе с дверями они восстановили часть фасада и пространство подъезда.

Также Новини.LIVE сообщали, что в марте восстановили дубовую дверь дома Клеймана на углу улиц Ланжероновской и Итальянской. Реставраторы работали не только с дверью, но и со всем глубоким дубовым порталом. Мастера восстановили утраченные декоративные элементы, латунные ручки и накладки, а также заменили стекло.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мастера вернули исторический облик дверям доходного дома Гринберга на улице Святослава Караванского, 19. Дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Михаила Линецкого. В ходе реставрации восстановили резьбу и уникальные кованые решетки, а дереву вернули его естественную фактуру.