В Одесі відреставрували історичні двері будинку Метакси

Вигляд історичних дверей до, під час та після реставрації. Фото: Тисячі дверей Одеси

В Одесі завершили реставрацію історичних дверей будинку Марії Метакси на вулиці Всеволода Змієнка, 33. Двері встановили ще у 1890 році, однак кілька років тому їх самовільно зняли, після чого частину оригінальних деталей втратили. Майстрам довелося відтворювати понад третину декору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на реставраційну майстерню "Тисячі дверей".

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Відновлений рослинний декор на дерев'яних дверях 1890 року. Фото: Тисячі дверей Одеси

Дерев'яні двері з відновленим різьбленням і кованими решітками. Фото: Тисячі дверей Одеси

Відновлений кований орнамент, з'єднаний традиційними заклепками. Фото: Тисячі дверей Одеси

Реставрація історичних дверей в Одесі

Двостулкові двері з'явилися у будинку Марії Метакси у 1890 році, коли споруду надбудували за проєктом архітектора Сергія Ландесмана. Їх прикрашають різьблені фронтони, рослинний декор та ковані решітки. Заявку на реставрацію майстри отримали ще у 2020 році. Однак до початку робіт справа тоді не дійшла, оскільки команді був потрібен час, щоб завершити інші проєкти та знайти фінансування. Через два роки двері несподівано зникли зі свого місця. Як розповіли реставратори, один із мешканців самовільно зняв їх та передав іншому майстру.

Деталі відновленої дерев'яної конструкції та декоративного оформлення дверей. Фото: Тисячі дверей Одеси

Відреставровані двері будинку Марії Метакси на фасаді будівлі. Фото: Тисячі дверей Одеси

Відновлений різьблений рослинний орнамент над кованою решіткою. Фото: Тисячі дверей Одеси

Під час цих робіт дерево обробили брашуванням, через що були пошкоджені його м'які шари. Один із різьблених елементів замінили гіпсовою копією. Після цього зникла одна кована решітка та частина другої. Щоб урятувати те, що залишилося, команда "Тисячі дверей" забрала конструкцію до своєї майстерні.

Відновлені двостулкові двері будинку на вулиці Всеволода Змієнка. Фото: Тисячі дверей Одеси

Відновлена верхня частина дверної конструкції зі склінням. Фото: Тисячі дверей Одеси

Дерев'яні декоративні панелі та нові латунні відбійні пластини. Фото: Тисячі дверей Одеси

Як відновлювали старовинні двері

Через попередні втручання реставраторам довелося відтворити понад 30% декоративних елементів. Частину оригінальних деталей уже неможливо було повернути на двері, тому їх зберегли в експозиції майстерні. Імпост і поріг виготовили заново. Під час дослідження майстрам також вдалося встановити, який вигляд спочатку мала фрамуга. Окремо довелося відновлювати ковані решітки. Для цього шукали старий метал відповідної товщини та коваля, який працює з традиційними з'єднаннями.

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Верхня частина дверей із різьбленими фронтонами та ковкою. Фото: Тисячі дверей Одеси

Загальний вигляд історичних дверей після повернення на їхнє місце. Фото: Тисячі дверей Одеси

Різьблення та дерев'яні елементи у верхній частині дверей. Фото: Тисячі дверей Одеси

Одну решітку зібрали зі збережених автентичних фрагментів, а другу виготовили за її зразком. При цьому майстри використали заклепки, як в оригінальній конструкції, і відмовилися від зварювання.

Після реставрації двері отримали нове скління, латунні відбійні пластини, завіси та ручки. Для щоденного використання також встановили електроригельний замок і дотягувач. Тепер двері знову стоять на своєму історичному місці, де їх встановили 136 років тому.

Відновлений дерев'яний фронтон із декоративним рослинним різьбленням. Фото: Тисячі дверей Одеси

Нижня частина історичних дверей після завершення реставрації. Фото: Тисячі дверей Одеси

Латунна ручка та відновлені ковані решітки історичних дверей. Фото: Тисячі дверей Одеси

Інші відреставровані двері в Одесі

Новини.LIVE писали, що у лютому в Одесі відреставрували старовинні двері будинку Петалос. Будинок на вулиці Всеволода Змієнка, 30 перебудували у 1883 році. Під час реставрації майстри зняли пізні шари фарби, укріпили деревину та відтворили втрачене різьблення. Разом із дверима вони відновили частину фасаду та простір під'їзду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в березні відновили дубові двері будинку Клеймана на розі Ланжеронівської та Італійської. Реставратори працювали не лише з дверима, а й з усім глибоким дубовим порталом. Майстри повернули втрачені декоративні елементи, латунні ручки та накладки, а також замінили скло.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що майстри повернули історичний вигляд дверям прибуткового будинку Гринберга на вулиці Святослава Караванського, 19. Будинок звели у 1902 році за проєктом архітектора Михайла Линецького. Під час реставрації відновили різьблення та унікальні ковані ґрати, а дереву повернули його природну фактуру.