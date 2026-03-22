В Одесі відновили історичні двері будинку у центрі міста

Будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завершили відновлення дубових дверей будинку на розі Ланжеронівської та Італійської. Йдеться про пам’ятку архітектури місцевого значення. Майстри повернули до ладу не лише самі двері, а й весь вхідний вузол із глибоким дубовим порталом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на реставраторів майстерні "Тисячі Дверей".

Будинок в центріі Одеси, в якому відновили двері. Фото: google.maps

В Одесі відновили двері будинку Клеймана

Роботи провели на будинку Клеймана, що стоїть на розі Ланжеронівської, 5 та Італійської, 1. Під час відновлення оновили завіси, встановили дотягувач і електро-ригельний замок, замінили скло та відтворили втрачені декоративні елементи. Окрім цього, на двері повернули латунні ручки та латунні накладки в нижній частині.

Відреставровані двері. Фото: Тисячі Дверей

Після відновлення вхід знову має завершений вигляд. Двері повернули правильну глибину та ритм, а портал знову сприймається як єдиний простір, а не набір окремих деталей. Саме такі елементи часто визначають характер старої Одеси не менше ніж фасади чи балкони.

Відреставровані елементи дверей. Фото: Тисячі Дверей

Нова дверна ручка. Фото: Тисячі Дверей

Відновлені двері стали частиною загального образу вже реставрованої будівлі. Сам будинок пов’язують з архітектором Георгієм Торічеллі, а перебудову 1885 року, ймовірно, з Давидом Мазировим. У різні роки тут працювали консульства, телеграфна станція, страхові та торговельні установи.

Відреставрована решітка на дверях. Фото: Тисячі Дверей

Елементи дубових дверей. Фото: Тисячі Дверей

Нагадаємо, в Одесі завершилася реставрація старовинних вхідних дверей прибуткового будинку Гринберга, збудованого у 1902 році. Майстри відновили втрачені декоративні елементи, повернули дереву його первісну фактуру та відремонтували унікальні ковані ґрати.

Окрім того, у центрі Одеси завершено реставрацію під’їзних дверей будинку, зведеного ще у XIX столітті. Унікальна споруда на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці знову має автентичний вигляд. Пізніше відреставрували старовинні двері в будинку Петалоса. Пам’ятка середини XIX століття знову має автентичний вигляд після років фарбування і пошкоджень. Разом із дверима відновили частину фасаду та простір під’їзду.

Також ми писали, що у центрі Одеси від будівлі міської ради почали відпадати частини фасаду. Шматки декоративної ліпнини падають на тротуар збоку споруди. Небезпечну ділянку вже обгородили сигнальною стрічкою, щоб пішоходи не підходили близько.

