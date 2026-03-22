Головна Одеса В Одесі відновили історичні двері будинку у центрі міста

В Одесі відновили історичні двері будинку у центрі міста

Дата публікації: 22 березня 2026 14:20
Будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завершили відновлення дубових дверей будинку на розі Ланжеронівської та Італійської. Йдеться про пам’ятку архітектури місцевого значення. Майстри повернули до ладу не лише самі двері, а й весь вхідний вузол із глибоким дубовим порталом. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на реставраторів майстерні "Тисячі Дверей".

Будинок Клеймана в Одесі
Будинок в центріі Одеси, в якому відновили двері. Фото: google.maps

В Одесі відновили двері будинку Клеймана

Роботи провели на будинку Клеймана, що стоїть на розі Ланжеронівської, 5 та Італійської, 1. Під час відновлення оновили завіси, встановили дотягувач і електро-ригельний замок, замінили скло та відтворили втрачені декоративні елементи. Окрім цього, на двері повернули латунні ручки та латунні накладки в нижній частині.

Дубові двері в Одесі
Відреставровані двері. Фото: Тисячі Дверей

Після відновлення вхід знову має завершений вигляд. Двері повернули правильну глибину та ритм, а портал знову сприймається як єдиний простір, а не набір окремих деталей. Саме такі елементи часто визначають характер старої Одеси не менше ніж фасади чи балкони.

Елементи дверей
Відреставровані елементи дверей. Фото: Тисячі Дверей
Дверна ручка
Нова дверна ручка. Фото: Тисячі Дверей

Відновлені двері стали частиною загального образу вже реставрованої будівлі. Сам будинок пов’язують з архітектором Георгієм Торічеллі, а перебудову 1885 року, ймовірно, з Давидом Мазировим. У різні роки тут працювали консульства, телеграфна станція, страхові та торговельні установи.

Решітка на дверях
Відреставрована решітка на дверях. Фото: Тисячі Дверей
Відреставровані елементи
Елементи дубових дверей. Фото: Тисячі Дверей

Нагадаємо, в Одесі завершилася реставрація старовинних вхідних дверей прибуткового будинку Гринберга, збудованого у 1902 році. Майстри відновили втрачені декоративні елементи, повернули дереву його первісну фактуру та відремонтували унікальні ковані ґрати. 

Окрім того, у центрі Одеси завершено реставрацію під’їзних дверей будинку, зведеного ще у XIX столітті. Унікальна споруда на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці знову має автентичний вигляд. Пізніше відреставрували старовинні двері в будинку Петалоса. Пам’ятка середини XIX століття знову має автентичний вигляд після років фарбування і пошкоджень. Разом із дверима відновили частину фасаду та простір під’їзду.

Також ми писали, що у центрі Одеси від будівлі міської ради почали відпадати частини фасаду. Шматки декоративної ліпнини падають на тротуар збоку споруди. Небезпечну ділянку вже обгородили сигнальною стрічкою, щоб пішоходи не підходили близько.
 

реставрація Новини Одеси двері
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
