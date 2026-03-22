Главная Одесса В Одессе восстановили исторические двери дома в центре города

В Одессе восстановили исторические двери дома в центре города

Дата публикации 22 марта 2026 14:20
Дом в центре Одессы в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе завершили восстановление дубовых дверей дома на углу Ланжероновской и Итальянской. Речь идет о памятнике архитектуры местного значения. Мастера вернули в порядок не только саму дверь, но и весь входной узел с глубоким дубовым порталом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на реставраторов мастерской "Тысячи Дверей".

Будинок Клеймана в Одесі
Дом в центре Одессы, в котором восстановили двери. Фото: google.maps

В Одессе восстановили двери дома Клеймана

Работы провели на доме Клеймана, который стоит на углу Ланжероновской, 5 и Итальянской, 1. Во время восстановления обновили петли, установили доводчик и электро-ригельный замок, заменили стекло и воссоздали утраченные декоративные элементы. Кроме этого, на двери вернули латунные ручки и латунные накладки в нижней части.

Дубові двері в Одесі
Отреставрированные двери. Фото: Тысячи Дверей

После восстановления вход снова имеет завершенный вид. Двери вернули правильную глубину и ритм, а портал снова воспринимается как единое пространство, а не набор отдельных деталей. Именно такие элементы часто определяют характер старой Одессы не меньше чем фасады или балконы.

Елементи дверей
Отреставрированные элементы дверей. Фото: Тысячи Дверей
Дверна ручка
Новая дверная ручка. Фото: Тысячи Дверей

Восстановленные двери стали частью общего образа уже реставрированного здания. Сам дом связывают с архитектором Георгием Торичелли, а перестройку 1885 года, вероятно, с Давидом Мазыровым. В разные годы здесь работали консульства, телеграфная станция, страховые и торговые учреждения.

Решітка на дверях
Отреставрированная решетка на дверях. Фото: Тысячи Дверей
Відреставровані елементи
Элементы дубовой двери. Фото: Тысячи Дверей

Напомним, в Одессе завершилась реставрация старинных входных дверей старинного доходного дома Гринберга, построенного в 1902 году. Мастера восстановили утраченные декоративные элементы, вернули дереву его первоначальную фактуру и отремонтировали уникальные кованые решетки.

Кроме того, в центре Одессы завершена реставрация подъездных дверей дома, построенного еще в XIX веке. Уникальное сооружение на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы снова имеет аутентичный вид. Позже отреставрировали старинные двери в доме Петалоса. Памятник середины XIX века снова имеет аутентичный вид после лет покраски и повреждений. Вместе с дверью восстановили часть фасада и пространство подъезда.

Также мы писали, что в центре Одессы от здания городского совета начали отпадать части фасада. Куски декоративной лепнины падают на тротуар сбоку сооружения. Опасный участок уже огородили сигнальной лентой, чтобы пешеходы не подходили близко.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
