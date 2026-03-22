В Одессе восстановили исторические двери дома в центре города
В Одессе завершили восстановление дубовых дверей дома на углу Ланжероновской и Итальянской. Речь идет о памятнике архитектуры местного значения. Мастера вернули в порядок не только саму дверь, но и весь входной узел с глубоким дубовым порталом.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на реставраторов мастерской "Тысячи Дверей".
Работы провели на доме Клеймана, который стоит на углу Ланжероновской, 5 и Итальянской, 1. Во время восстановления обновили петли, установили доводчик и электро-ригельный замок, заменили стекло и воссоздали утраченные декоративные элементы. Кроме этого, на двери вернули латунные ручки и латунные накладки в нижней части.
После восстановления вход снова имеет завершенный вид. Двери вернули правильную глубину и ритм, а портал снова воспринимается как единое пространство, а не набор отдельных деталей. Именно такие элементы часто определяют характер старой Одессы не меньше чем фасады или балконы.
Восстановленные двери стали частью общего образа уже реставрированного здания. Сам дом связывают с архитектором Георгием Торичелли, а перестройку 1885 года, вероятно, с Давидом Мазыровым. В разные годы здесь работали консульства, телеграфная станция, страховые и торговые учреждения.
Напомним, в Одессе завершилась реставрация старинных входных дверей старинного доходного дома Гринберга, построенного в 1902 году. Мастера восстановили утраченные декоративные элементы, вернули дереву его первоначальную фактуру и отремонтировали уникальные кованые решетки.
Кроме того, в центре Одессы завершена реставрация подъездных дверей дома, построенного еще в XIX веке. Уникальное сооружение на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы снова имеет аутентичный вид. Позже отреставрировали старинные двери в доме Петалоса. Памятник середины XIX века снова имеет аутентичный вид после лет покраски и повреждений. Вместе с дверью восстановили часть фасада и пространство подъезда.
Также мы писали, что в центре Одессы от здания городского совета начали отпадать части фасада. Куски декоративной лепнины падают на тротуар сбоку сооружения. Опасный участок уже огородили сигнальной лентой, чтобы пешеходы не подходили близко.
