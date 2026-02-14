Рекорд поцелуев в Одессе на День влюбленных - фоторепортаж

Люди целуются на берегу моря. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе на Малом Фонтане зафиксировали национальный рекорд Украины ко Дню влюбленных. На берегу моря одновременно целовались 29 пар.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Поцелуи у моря — в Одессе установили рекорд

Праздник любви в Одессе в этом году решили сделать особенным. На побережье Малого Фонтана собрали десятки пар, чтобы вместе создать символическое событие — массовый поцелуй у моря. Именно там, под открытым небом и звуками воздушной тревоги, зафиксировали национальный рекорд.

Участники становились рядом, держась за руки, а после сигнала одновременно поцеловались. Всего в акции приняли участие 29 пар. Рекорд официально зарегистрировали как самый массовый поцелуй на берегу моря в Украине.

Инициаторами события выступили представители винодельческой отрасли, которые решили совместить День влюбленных с еще одной символической датой. По словам организаторов, главная идея мероприятия, это дать людям немного тепла, объединить их и создать момент, который запомнится.

"Мы являемся генеральными партнерами мероприятия и фиксируем сегодня самый массированный рекорд по поцелую на берегу моря в нашей родной Одессе. В военное время очень важна любовь, любить друг друга и вообще позитивные новости, поэтому мы сегодня регистрируем такой рекорд", — рассказала маркетолог компаний "Французский бульвар" и "Одесса" Елизавета Гринцова.

День влюбленных в Одессе

Часть участников узнала о событии заранее, но были и те, кто присоединился случайно. Некоторые просто гуляли по побережью и решили присоединиться к флешмобу. Именно так на акцию попала пара Влад и Нина. Они говорят, что решение принять участие было спонтанным.

"Спонтанно, мы просто гуляли. Немного странно, как по мне. Да, но мы это воспринимали как вызов и были рады принимать участие", — поделились они.

Они добавляют, что такие события сейчас особенно важны, ведь помогают почувствовать поддержку и единство.

"На самом деле сегодня такой важный день для всех влюбленных. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что мы делаем это именно в этот день. И именно в такой период для страны это очень полезно, так объединить людей. И это очень как-то вдохновляет и придает веру, что все будет хорошо", — отметила пара.

Напомним, решили узнать у одесситов, планируют ли они праздновать 14 февраля в этом году и какую сумму готовы потратить на подарок для своей второй половинки.

Также мы писали, какие цены на цветы в Одессе к празднику и где именно можно потратить годовой бюджет на одну цветочную композицию.

