Рекорд поцелуев в Одессе на День влюбленных - фоторепортаж

В Одессе установили рекорд поцелуев — фоторепортаж
В Одессе на Малом Фонтане зафиксировали национальный рекорд Украины ко Дню влюбленных. На берегу моря одновременно целовались 29 пар.
Поцелуи у моря — в Одессе установили рекорд
Праздник любви в Одессе в этом году решили сделать особенным. На побережье Малого Фонтана собрали десятки пар, чтобы вместе создать символическое событие — массовый поцелуй у моря. Именно там, под открытым небом и звуками воздушной тревоги, зафиксировали национальный рекорд.
Участники становились рядом, держась за руки, а после сигнала одновременно поцеловались. Всего в акции приняли участие 29 пар. Рекорд официально зарегистрировали как самый массовый поцелуй на берегу моря в Украине.
Инициаторами события выступили представители винодельческой отрасли, которые решили совместить День влюбленных с еще одной символической датой. По словам организаторов, главная идея мероприятия, это дать людям немного тепла, объединить их и создать момент, который запомнится.
"Мы являемся генеральными партнерами мероприятия и фиксируем сегодня самый массированный рекорд по поцелую на берегу моря в нашей родной Одессе. В военное время очень важна любовь, любить друг друга и вообще позитивные новости, поэтому мы сегодня регистрируем такой рекорд", — рассказала маркетолог компаний "Французский бульвар" и "Одесса" Елизавета Гринцова.
День влюбленных в Одессе
Часть участников узнала о событии заранее, но были и те, кто присоединился случайно. Некоторые просто гуляли по побережью и решили присоединиться к флешмобу. Именно так на акцию попала пара Влад и Нина. Они говорят, что решение принять участие было спонтанным.
"Спонтанно, мы просто гуляли. Немного странно, как по мне. Да, но мы это воспринимали как вызов и были рады принимать участие", — поделились они.
Они добавляют, что такие события сейчас особенно важны, ведь помогают почувствовать поддержку и единство.
"На самом деле сегодня такой важный день для всех влюбленных. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что мы делаем это именно в этот день. И именно в такой период для страны это очень полезно, так объединить людей. И это очень как-то вдохновляет и придает веру, что все будет хорошо", — отметила пара.
