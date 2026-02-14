Рекорд поцілунків в Одесі на День закоханих — фоторепортаж

В Одесі встановили рекорд поцілунків — фоторепортаж
В Одесі на Малому Фонтані зафіксували національний рекорд України до Дня закоханих. На березі моря одночасно цілувалися 29 пар.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Поцілунки біля моря — в Одесі встановили рекорд
Свято кохання в Одесі цього року вирішили зробити особливим. На узбережжі Малого Фонтану зібрали десятки пар, щоб разом створити символічну подію — масовий поцілунок біля моря. Саме там, під відкритим небом і звуками повітряної тривоги, зафіксували національний рекорд.
Учасники ставали поруч, тримаючись за руки, а після сигналу одночасно поцілувалися. Усього в акції взяли участь 29 пар. Рекорд офіційно зареєстрували як наймасовіший поцілунок на березі моря в Україні.
Ініціаторами події виступили представники виноробної галузі, які вирішили поєднати День закоханих із ще однією символічною датою. За словами організаторів, головна ідея заходу, це дати людям трохи тепла, об’єднати їх і створити момент, який запам’ятається.
"Ми є генеральними партнерами заходу та фіксуємо сьогодні наймасованіший рекорд з поцілунку на березі моря в нашій рідній Одесі. У воєнний час дуже важливо кохання, кохати один одного та взагалі позитивні новини, тому ми сьогодні реєструємо такий рекорд", — розповіла маркетолог компаній "Французький бульвар" та "Одеса" Єлизавета Гринцова.
День закоханих в Одесі
Частина учасників дізналася про подію заздалегідь, але були й ті, хто долучився випадково. Дехто просто гуляв узбережжям і вирішив приєднатися до флешмобу. Саме так на акцію потрапила пара Влад і Ніна. Вони кажуть, що рішення взяти участь було спонтанним.
"Спонтанно, ми просто гуляли. Трохи дивно, як на мене. Так, але ми це сприймали як виклик і були раді приймати участь", — поділилися вони.
Вони додають, що такі події зараз особливо важливі, адже допомагають відчути підтримку та єдність.
"Насправді сьогодні такий важливий день для всіх закоханих. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми робимо це саме в цей день. І саме в такий період для країни це дуже корисно, так об'єднати людей. І це дуже якось надихає і надає віру, що все буде добре", — зазначила пара.
