Головна Одеса В Одесі встановили рекорд поцілунків — фоторепортаж

В Одесі встановили рекорд поцілунків — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 14:43
Рекорд поцілунків в Одесі на День закоханих — фоторепортаж
Люди цілуються на березі моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі на Малому Фонтані зафіксували національний рекорд України до Дня закоханих. На березі моря одночасно цілувалися 29 пар.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:
В Одесі встановили рекорд наймасованіших поцілунків
Пари цілуються. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Поцілунки біля моря — в Одесі встановили рекорд

Свято кохання в Одесі цього року вирішили зробити особливим. На узбережжі Малого Фонтану зібрали десятки пар, щоб разом створити символічну подію — масовий поцілунок біля моря. Саме там, під відкритим небом і звуками повітряної тривоги, зафіксували національний рекорд.

Рекорд біля моря
Рахунок пар. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасники ставали поруч, тримаючись за руки, а після сигналу одночасно поцілувалися. Усього в акції взяли участь 29 пар. Рекорд офіційно зареєстрували як наймасовіший поцілунок на березі моря в Україні.

Люди біля моря
Люди тримаються за руки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі встановили рекорд
Закохані цілуються біля моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ініціаторами події виступили представники виноробної галузі, які вирішили поєднати День закоханих із ще однією символічною датою. За словами організаторів, головна ідея заходу, це дати людям трохи тепла, об’єднати їх і створити момент, який запам’ятається.

"Ми є генеральними партнерами заходу та фіксуємо сьогодні наймасованіший рекорд з поцілунку на березі моря в нашій рідній Одесі. У воєнний час дуже важливо кохання, кохати один одного та взагалі позитивні новини, тому ми сьогодні реєструємо такий рекорд", — розповіла маркетолог компаній "Французький бульвар" та "Одеса" Єлизавета Гринцова.

Люди фотографуються
Люди роблять фотографію біля моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

День закоханих в Одесі

Частина учасників дізналася про подію заздалегідь, але були й ті, хто долучився випадково. Дехто просто гуляв узбережжям і вирішив приєднатися до флешмобу. Саме так на акцію потрапила пара Влад і Ніна. Вони кажуть, що рішення взяти участь було спонтанним.

"Спонтанно, ми просто гуляли. Трохи дивно, як на мене. Так, але ми це сприймали як виклик і були раді приймати участь", — поділилися вони.

Закохана пара
Учасники акції Влад та Ніна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі встановили рекорд біля моря
Пара цілується. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вони додають, що такі події зараз особливо важливі, адже допомагають відчути підтримку та єдність. 

"Насправді сьогодні такий важливий день для всіх закоханих. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми робимо це саме в цей день. І саме в такий період для країни це дуже корисно, так об'єднати людей. І це дуже якось надихає і надає віру, що все буде добре", — зазначила пара.

Люди п'ють шапманське біля моря
Пара з шампанським цілується. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі встановили рекорд поцілунків
Закохані цілуються. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, вирішили дізнатися в одеситів, чи планують вони святкувати 14 лютого цього року та яку суму готові витратити на подарунок для своєї другої половинки. 

Також ми писали, які ціни на квіти в Одесі до свята та де саме можна витратити річний бюджет на одну квіткову композицію.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
