Главная Одесса В Одессе увеличат финансирование соц. автобусов — на сколько

В Одессе увеличат финансирование соц. автобусов — на сколько

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:46
В Одессе увеличат финансирование автобусных маршрутов
Социальные автобусы. Фото иллюстративное: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе планируют увеличить финансирование автобусных маршрутов, которые временно заменяют трамваи и троллейбусы. Бюджетная комиссия согласовала дополнительные расходы на десятки миллионов гривен. Причиной называют рост нагрузки на автопарк из-за нестабильной работы электротранспорта. Расходы могут вырасти еще больше.

Об этом стало известно из бюджетной комиссии Одесского городского совета.

Увеличение бюджета

Бюджетная комиссия горсовета поддержала увеличение расходов на социальные автобусные маршруты на 52,5 млн гривен. Речь идет об автобусах, которые работают вместо трамваев и троллейбусов в периоды перебоев с электроснабжением. Средства планируют направить на оплату труда водителей, закупку топлива и техническое обслуживание транспорта. На заседании комиссии отметили, что из-за остановки электротранспорта автобусы работают интенсивнее, а сэкономленные средства на электроэнергии не покрывают других расходов, в частности зарплат. В финансовом департаменте не исключают, что в случае дальнейших перебоев расходы придется пересматривать.

"На 26-й год, на сегодня, а дальше уже будет по ситуации. Пока мы даем нашему автотранспортному хозяйству 52 миллиона 559 тысяч гривен", — сообщила и. о. Директора департамента финансов Галина Савченко.

Напомним, мы сообщали о том, кто имеет льготы на проезд в общественном транспорте в 2026 году. Также мы писали о том, какие последствия долгого простоя транспорта могут быть в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
