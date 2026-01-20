Відео
Головна Одеса В Одесі збільшать фінансування соц. автобусів — на скільки

В Одесі збільшать фінансування соц. автобусів — на скільки

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:46
В Одесі збільшать фінансування автобусних маршрутів
Соціальні автобуси. Фото ілюстративне: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі планують збільшити фінансування автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси. Бюджетна комісія погодила додаткові витрати на десятки мільйонів гривень. Причиною називають зростання навантаження на автопарк через нестабільну роботу електротранспорту. Витрати можуть зрости ще більше.

Про це стало відомо з бюджетної комісії Одеської міської ради.

Збільшення бюджету

Бюджетна комісія міськради підтримала збільшення видатків на соціальні автобусні маршрути на 52,5 млн гривень. Йдеться про автобуси, які працюють замість трамваїв і тролейбусів у періоди перебоїв з електропостачанням. Кошти планують спрямувати на оплату праці водіїв, закупівлю пального та технічне обслуговування транспорту. На засіданні комісії зазначили, що через зупинки електротранспорту автобуси працюють інтенсивніше, а зекономлені кошти на електроенергії не покривають інших витрат, зокрема зарплат. У фінансовому департаменті не виключають, що у разі подальших перебоїв витрати доведеться переглядати.

"На 26-й рік, на сьогодні, а далі вже буде по ситуації. Поки що ми даємо нашому автотранспортному господарству 52 мільйони 559 тисяч гривень", — повідомила в. о. Директора департаменту фінансів Галина Савченко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто має пільги на проїзд у громадському транспорті у 2026 році. Також ми писали про те, які наслідки довгого простою транспорту можуть бути в Одесі.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси бюджет громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
