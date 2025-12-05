Социальные автобусы в Одессе - расписание и маршруты 5 декабря

Социальный автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе 5 декабря на линии работают несколько социальных автобусных маршрутов. Их запустили после вчерашнего обстрела, который оставил часть города без света и остановил трамвай №1. Автобусы обеспечивают сообщение между районами, где возникли проблемы с движением.

Актуальное расписание движения опубликовали на официальном канале города.

Движение социальных автобусов

Из-за ограниченного выпуска вагонов на трамвай №1 сегодня курсирует социальный автобусный маршрут "Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады". Интервал движения составляет 15-25 минут.

В направлении Пересипского района автобусы едут через Старосенную площадь, Привокзальную площадь, улицы Пантелеймоновскую, Преображенскую и Софиевскую, спуск Блажка, Пересипский мост, далее — Черноморского Казачества, Николаевскую дорогу, проспект Князя Владимира Великого и улицу 28 Бригады.

В обратном направлении маршрут проходит проспект Князя Владимира Великого, Николаевскую дорогу, улицу Атамана Головатого, Пересыпской мост, спуск Блажка, Софиевскую, Преображенскую, Пантелеймоновскую, Водопроводную и возвращается на Старосенную площадь.

Работа других маршрутов

Маршрут "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная":

Отправление от ул. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

От ул. Дегтярной: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут "Тираспольское шоссе (Два Столба) — ул. Дегтярная":

Отправление от Тираспольского шоссе: 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (рейс в 13:30 стартует от остановки "Западное кладбище" в 13:20).

От ул. Дегтярной: 08:30 "К", 14:30 "К", 17:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой "К").

Эти маршруты временно усиливают перевозки после вчерашней атаки, когда часть Одессы осталась без электричества и трамвай №1 не может работать в штатном режиме.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 4 декабря Россия атаковала Одессу дронами. Вследствие этого в городе начались проблемы с работой электротранспорта.