Україна
В Одесі замість трамваїв вийшли соціальні автобуси — маршрут

В Одесі замість трамваїв вийшли соціальні автобуси — маршрут

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:16
Соціальні автобуси в Одесі — розклад і маршрути 5 грудня
Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 5 грудня на лінії працюють кілька соціальних автобусних маршрутів. Їх запустили після вчорашнього обстрілу, який залишив частину міста без світла та зупинив трамвай №1. Автобуси забезпечують сполучення між районами, де виникли проблеми з рухом.

Актуальний розклад руху опублікували на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Рух соціальних автобусів

Через обмежений випуск вагонів на трамвай №1 сьогодні курсуює соціальний автобусний маршрут "Залізничний вокзал — вул. 28 Бригади". Інтервал руху становить 15-25 хвилин.

У напрямку Пересипського району автобуси їдуть через Старосінну площу, Привокзальну площу, вулиці Пантелеймонівську, Преображенську й Софіївську, узвіз Блажка, Пересипський міст, далі — Чорноморського Козацтва, Миколаївську дорогу, проспект Князя Володимира Великого та вулицю 28 Бригади.

У зворотному напрямку маршрут проходить проспект Князя Володимира Великого, Миколаївську дорогу, вулицю Отамана Головатого, Пересипський міст, узвіз Блажка, Софіївську, Преображенську, Пантелеймонівську, Водопровідну та повертається на Старосінну площу.

Робота інших маршрутів

Маршрут "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна":

  • Відправлення від вул. Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
  • Від вул. Дігтярної: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут "Тираспольське шосе (Два Стовпи) — вул. Дігтярна":

  • Відправлення від Тираспольського шосе: 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (рейс о 13:30 стартує від зупинки "Західний цвинтар" о 13:20).
  • Від вул. Дігтярної: 08:30 "К", 14:30 "К", 17:00, 19:00 (рейси до Західного цвинтаря позначені літерою "К").

Ці маршрути тимчасово підсилюють перевезення після вчорашньої атаки, коли частина Одеси залишилася без електрики й трамвай №1 не може працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 4 грудня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок цього у місті почалися проблеми з роботою електротранспорту.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси громадський транспорт трамвай
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
