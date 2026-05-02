В Одессе вспомнили 2 мая 2014 года: рассказы участников событий

Мужчина сидит возле дома Профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе сегодня, 2 мая, почтили память погибших в 2014-м году. На Дерибасовской и Куликовом поле собрались участники и свидетели того дня, активисты и горожане. Спустя годы одесситы эти события вспоминают как переломный момент, когда люди не дали дестабилизировать ситуацию в городе.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах событий, которые произошли в 2014 году, и пообщались с одесситами.

Женщина принесла цветы к Дому профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе вспомнили участников событий 2 мая 2014 года

Прошло 12 лет с событий 2 мая 2014 года, но в Одессе их до сих пор вспоминают как один из самых сложных дней для города. В этом году люди с цветами и флагами снова собрались в центре, чтобы почтить погибших и вспомнить тот тяжелый день. Один из участников тех событий, Роман, убежден, что тогда ответственность за ситуацию должны были нести правоохранительные органы, но они не справились.

"Это должны были делать не люди, а полиция и СБУ. Была бездеятельность. Но главное, что Одесса тогда осталась украинской", — говорит он.

Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщина на чествовании погибших в 2014 году. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина рассказывает, что не был организатором событий, но присоединился, когда увидел столкновения в центре города. Говорит, что поехал поддержать других.

"Я увидел, что ребят бьют на Дерибасовской, и поехал помогать. Я люблю футбол, тогда был молодой, просто хотел поддержать ультрас "Металлиста" и "Черноморца", — вспоминает он.

По его словам, после событий в центре часть людей двинулась в сторону Куликова поля. Там решили разогнать лагерь, который создавал угрозу Одессе.

"В одном городе не должно быть два хозяина. Один должен быть", — говорит Роман.

Роман, участник майских событий. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Общественный активист Николай Тарасенко объясняет, что такие инициативы важны не только как символ, но и как напоминание о цене. По его словам, память о тех событиях — это основа для будущего.

"Мы собрались, чтобы почтить память павших украинцев. Украина тогда победила, но важно помнить, какой ценой это было добыто. Мы не можем строить свободное будущее без понимания прошлого", — добавляет Тарасенко.

Активист Николай Тарасенко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Парень во время акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

К чествованию присоединились и представители национально-патриотических организаций. Руководитель одесской ячейки "Правой молодежи" "Правого сектора", который представился как "друг Афанец", отмечает: для них эта дата имеет символическое значение.

"Это день, когда Одесса показала, что здесь нет "русского мира". Мы тогда доказали, что город — украинский", — говорит он.

Парень под псевдонимом "друг Афанец". Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Хловцы держат флаг в руках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По его словам, именно те события стали точкой, когда стало понятно, что сценарий, подобный Донбассу или Крыму, в Одессе не реализуется.

"Мы показали, что здесь невозможны события, как на Донбассе. Одесса отстояла свое право быть украинской", — отмечает активист.

В этот день также вспомнили Игоря Иванова. Он был одним из первых погибших в столкновениях. На месте его гибели восстановили памятные баннеры.

Памятная табличка Игорю Иванову. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно о событиях 2 мая 2014 года

В тот день в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Противостояние началось в центре города, в частности на Греческой площади, где произошли драки и стрельба. Впоследствии события переместились к Куликовому полю.

Самая большая трагедия произошла в Доме профсоюзов, где пожар унес жизни десятков людей. Всего в тот день погибло 48 человек, еще более 200 получили ранения.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они сегодня вспоминают события 2 мая 2014 года и можно ли было, по их мнению, избежать человеческих жертв.

Также Новини.LIVE писали, что дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе начали слушать заново. После лет паузы и апелляций оно снова оказалось в Черноморском городском суде. Пока что состоялось только подготовительное заседание. Решение о том, где именно будет проходить основной процесс, суд еще не принял.