В Одесі згадали 2 травня 2014: розповіді учасників подій

В Одесі сьогодні, 2 травня, вшанували пам’ять загиблих у 2014-му році. На Дерибасівській і Куликовому полі зібралися учасники та свідки того дня, активісти та містяни. Через роки одесити ці події згадують як переломний момент, коли люди не дали дестабілізувати ситуацію в місті.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях подій, які сталися у 2014 році, та поспілкувалися з одеситами.

Минуло 12 років від подій 2 травня 2014 року, але в Одесі їх досі згадують як один із найскладніших днів для міста. Цьогоріч люди з квітами та прапорами знову зібралися в центрі, щоб вшанувати загиблих і згадати той важкий день. Один із учасників тих подій, Роман, переконаний, що тоді відповідальність за ситуацію мали нести правоохоронні органи, але вони не впоралися.

"Це мало робити не люди, а поліція і СБУ. Була бездіяльність. Але головне, що Одеса тоді залишилась українською", — говорить він.

Чоловік розповідає, що не був організатором подій, але долучився, коли побачив сутички в центрі міста. Каже, що поїхав підтримати інших.

"Я побачив, що хлопців б’ють на Дерибасівській, і поїхав допомагати. Я люблю футбол, тоді був молодий, просто хотів підтримати ультрас "Металіста" і "Чорноморця", — згадує він.

За його словами, після подій у центрі частина людей рушила у бік Куликового поля. Там вирішили розігнати табір, який створював загрозу Одесі.

"В одному місті не має бути два хазяїна. Один має бути", — каже Роман.

Громадський активіст Микола Тарасенко пояснює, що такі ініціативи важливі не лише як символ, а й як нагадування про ціну. За його словами, пам’ять про ті події — це основа для майбутнього.

"Ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять полеглих українців. Україна тоді перемогла, але важливо пам’ятати, якою ціною це було здобуто. Ми не можемо будувати вільне майбутнє без розуміння минулого", — додає Тарасенко.

До вшанування долучилися і представники національно-патріотичних організацій. Керівник одеського осередку "Правої молоді" "Правого сектору", який представився як "друг Афанець", наголошує: для них ця дата має символічне значення.

"Це день, коли Одеса показала, що тут немає "руського міра". Ми тоді довели, що місто — українське", — говорить він.

За його словами, саме ті події стали точкою, коли стало зрозуміло, що сценарій, подібний до Донбасу чи Криму, в Одесі не реалізується.

"Ми показали, що тут неможливі події, як на Донбасі. Одеса відстояла своє право бути українською", — зазначає активіст.

В цей день також згадали Ігоря Іванова. Він був одним із перших загиблих у сутичках. На місці його загибелі відновили пам’ятні банери.

Що відомо про події 2 травня 2014 року

Того дня в Одесі сталися масові сутички між прихильниками Євромайдану та проросійськими активістами. Протистояння почалося в центрі міста, зокрема на Грецькій площі, де відбулися бійки та стрілянина. Згодом події перемістилися до Куликового поля.

Найбільша трагедія сталася в Будинку профспілок, де пожежа забрала життя десятків людей. Загалом того дня загинуло 48 осіб, ще понад 200 отримали поранення.

